Circuit Assen richt zich op Formule 1-race in 2020 of 2021

"Het Formula One Management (FOM, red.) heeft aangegeven dat ze in eerste instantie vooral naar stratencircuits kijken", zegt TT-voorzitter Arjan Bos woensdag tegen De Telegraaf. Hij verblijft in Barcelona waar de tweede testweek voor het nieuwe Formule 1-seizoen gehouden wordt.

"2019 wordt heel moeilijk, we richten ons nu vooral op 2020 of 2021", aldus Bos. "Het voornaamste doel blijft om weer een Nederlandse Grand Prix op de kalender te krijgen."

Later deze maand presenteren de lokale overheden in Assen de resultaten van een onderzoek over een mogelijke Grand Prix in Drenthe. Op het circuit wordt al sinds de jaren '20 van de vorige eeuw een internationale motorrace georganiseerd.

In december oordeelde autosportbond FIA dat het circuit in Assen geschikt is voor een Formule 1-race. Het wachten was daarna op een inspectie van het FOM, maar dat lijkt de voorkeur te geven aan stratencircuits in Kopenhagen, Miami, Buenos Aires en Hanoi.

Zandvoort

Vanwege de grote populariteit van Max Verstappen hopen de circuits in Assen en ook Zandvoort de koningsklasse van de autosport terug naar Nederland te halen.

Het FOM bracht vorige maand al wel een bezoek aan het circuit in Zandvoort, waar een haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd naar een eventuele terugkeer van de Formule 1.

De Noord-Hollandse gemeente kwam in november met een rapport waarin staat dat het haalbaar is, al noemt de gemeente het wel "een financiële megaklus". In 1985 werd in Zandvoort de laatste GP van Nederland gehouden.

Eerder werd ook gespeculeerd over een stratenrace door het centrum van Amsterdam of Rotterdam, maar beide steden zien daar geen heil in.