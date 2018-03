Verstappen: 'Lelijke halo minder verschrikkelijk dan ik had verwacht'

"Het zicht is eigenlijk zo slecht nog niet", moet de 20-jarige Verstappen dinsdag erkennen in gesprek met de verzamelde media bij de openingsdag van de tweede testweek in Barcelona.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij bepaald niet gecharmeerd is van de halo, de omstreden boog over de cockpit van Formule 1-wagens.

Drie testdagen later kijkt Verstappen een stuk genuanceerder tegen de halo aan. "Je hebt natuurlijk zo'n ding voor je, maar je kijkt er eigenlijk doorheen. Het is niet zo verschrikkelijk als ik had verwacht, maar het is nog altijd heel erg lelijk."

Kilometers

Over de RB14 is Verstappen vooralsnog ook goed te spreken. De drievoudig Grand Prix-winnaar kwam dinsdag tot het respectabele aantal van 130 ronden in de gloednieuwe bolide van Red Bull.

"Het ging goed vandaag", analyseert hij zijn derde dag achter het stuur. "We hebben veel ronden gereden en dat was het belangrijkst. Zo maken we kilometers en ervaren we hoe de auto zich gedraagt en leren we hem beter kennen. We hebben veel dingen kunnen testen."

Toch verliep de dag van Verstappen niet vlekkeloos op het Circuit de Catalunya. Halverwege de middagsessie viel hij stil. "We hadden een klein probleem met de accu", legt de Limburger uit. "Het kostte wat tijd om die te vervangen, maar daarna was alles weer prima."

Stap vooruit

Voor een definitief oordeel over de RB14 is het nog veel te vroeg, benadrukt Verstappen. "Al voelt de auto wel goed aan en is hij zeker sneller dan vorig jaar, dus dat is positief", stelt Verstappen tevreden vast.

"Maar je weet natuurlijk niet wat de anderen voor programma hebben, dus we moeten tot Melbourne wachten om te zien waar we staan", doelt hij op de openingsrace in Australiƫ op 25 maart. "Daar zullen we pas zien of de wagen echt een stap vooruit is ten opzichte van vorig jaar."

Woensdag neemt Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo plaats achter het stuur. Donderdag mag de Nederlander nog eens testen, waarna zijn Australische maatje de laatste test voor het nieuwe seizoen voor zijn rekening neemt.