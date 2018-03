Verstappen rijdt 130 ronden tijdens eerste dag tweede testweek

Verstappen kwam op de eerste dag van de tweede testweek op het Circuit de Catalunya in de middag even stil te staan. Zijn auto werd door een takelwagen naar de garage van zijn ploeg gebracht, maar aan het einde van de sessie kwam hij toch nog even het circuit op en reed hij nog elf ronden.

De 20-jarige Verstappen sloot de dag af met in totaal 130 voltooide ronden. Alleen Sebastian Vettel (171) ging vaker rond in zijn Ferrari. Marcus Ericsson was met 120 laps namens Sauber de enige andere coureur die ook de grens van honderd passeerde.

Mercedes stuurde dinsdag twee coureurs het asfalt op in Spanje. De Fin Valtteri Bottas nam de ochtendsessie voor zijn rekening en kwam tot 86 ronden. De Britse wereldkampioen Lewis Hamilton ging 's middags nog eens 91 keer rond namens de Duitse kampioen bij de constructeurs.

Zo bleven Red Bull en Verstappen qua productiviteit dus opnieuw achter bij de twee dominante teams van vorig seizoen, Mercedes (in totaal 177 ronden) en Ferrari (171).

Vettel (Ferrari) 171 ronden - 1.20,396

Bottas (Mercedes) 86 ronden - 1.20,596

Verstappen (Red Bull) 130 ronden - 1.20,649

Hamilton (Mercedes) 91 ronden - 1.20,808

Gasly (Toro Rosso) 54 ronden - 1.20,973

Magnussen (Haas) 96 ronden - 1.21,298

Hülkenberg (Renault) 48 ronden - 1.21,432

Sainz (Renault) 91 ronden - 1.21,455

Sirotkin (Williams) 42 ronden - 1.21,588

Perez (Force India) 93 ronden - 1.21,643

Ericsson (Sauber) 120 ronden - 1.21,706

Vandoorne (McLaren) 38 ronden - 1.21,946

Stroll (Williams) 86 ronden - 1.22,937

Data

Met een tijd van 1.20,649, die hij al 's ochtends op de klokken zette, moest Verstappen ook al Vettel (1.20,396), en de Mercedes van Bottas (1.20,596), voor zich dulden. Hamilton bleef nipt achter bij dat trio en kwam tot 1.20,808.

Bij de wintertests zijn de tijden echter van ondergeschikt belang. Teams willen aan de hand van allerlei data vooral informatie over hun nieuwe auto's inwinnen met het oog op het nieuwe seizoen.

Vorige week kon Verstappen een stuk minder meters maken in de RB14, de nieuwe wagen van Red Bull. Door een brandstoflek en het winterse weer kwam hij over twee dagen verspreid niet verder dan 102 ronden.

Verstappen nam dinsdag de honneurs waar omdat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ziek is. Woensdag kruipt de Australiër naar verwachting wel achter het stuur namens Red Bull. Donderdag is het weer de beurt aan Verstappen, waarna de Australiër vrijdag de laatste test richting de officiële start van het nieuwe Formule 1-seizoen aflegt voor de Oostenrijkse renstal.

De eerste Grand Prix van 2018 is op 25 maart in Ricciardo's thuisland, op het circuit van Albert Park in Melbourne.