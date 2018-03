Verstappen begint tweede testweek met productieve ochtendsessie

Verstappen zou aanvankelijk woensdag en vrijdag in de RB14 plaatsnemen, maar teamgenoot Daniel Ricciardo is naar verluidt ziek en bleef aan de kant.

Met 1.20,649 was Verstappen slechts een fractie trager dan Sebastian Vettel (Ferrari) en Mercedes-rijder Valtteri Bottas, die respectievelijk 1.20,396 en 1.20,596 klokten. Namens Toro Rosso was de jonge Pierre Gasly (53 rondes en 1.20,973) qua tijd de nummer vier.

Bij de testweken op het Circuit de Catalunya in Barcelona zijn tijden van ondergeschikt belang. De teams willen vooral zoveel mogelijk rondes rijden om informatie in te winnen over de verschillende nieuwe onderdelen.

De ochtendsessie werd tweemaal kort onderbroken met een rode vlag. Eerst was de McLaren van Stoffel Vandoorne stilgevallen op de baan en later spinde de Force India van Sergio Perez in een bocht. De Belg kon door de problemen slechts zeven rondes afleggen.

Uitslag ochtendsessie vijfde testdag Formule 1 1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.20,396 (86 rondes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,596 (86 rondes)

3. Max Verstappen (Red Bull) 1.20,649 (85 rondes)

4. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.20,973 (53 rondes)

5. Kevin Magnussen (Haas) 1.21,298 (46 rondes)

6. Sergey Sorotkin (Williams) 1.21,588 (42 rondes)

7. Nico Hülkenberg (Renault) 1.21,738 (48 rondes)

8. Marcus Ericsson (Sauber) 1.21,893 (56 rondes)

9 Sergio Perez (Force India) 1.21,936 (37 rondes)

10. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.24,773 (7 rondes)

Vorige week

De 20-jarige Verstappen was met zijn 85 rondes een stuk productiever dan vorige week. Door de winterse omstandigheden en wat problemen aan zijn auto kwam hij toen niet verder dan 67 rondes op dinsdag en 35 rondes op donderdag.

De Limburger was zeven dagen geleden wel iets sneller dan dinsdag (1.20,326). Donderdag kwam Verstappen niet verder dan 1.22,058.

Verstappen reed dinsdag op de ultrasoft-, soft- en mediumband. Vanaf 14.00 uur verschijnt hij opnieuw op het circuit voor de middagsessie. Bij Mercedes maakt Bottas dan plaats voor wereldkampioen Lewis Hamilton.