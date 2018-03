Verstappen komt dinsdag al in actie in tweede testweek Barcelona

Red Bull meldde eerder dat Daniel Ricciardo de nieuwe bolide op dinsdag en donderdag zou testen, terwijl Verstappen woensdag en vrijdag voor zijn rekening zou nemen. Dat is echter omgedraaid.

De Oostenrijkse renstal heeft niet gemeld waarom beide coureurs van plaats hebben gewisseld, maar doet het louter af met een mededeling.

De eerste testweek op het Circuit de Catalunya viel vorige week grotendeels in het water vanwege de slechte weersomstandigheden. De voorspellingen voor de komende dagen zijn echter een stuk beter.

Benzinelek

Ricciardo kwam vorige week maandag tijdens de eerste testdag nog tot de snelste tijd en het hoogste aantal gereden rondes. Verstappen kende een dag later meer problemen, onder meer met een benzinelek.

Op woensdag kwam Ricciardo vervolgens amper in actie, omdat er sneeuw was gevallen. Op de slotdag kende de nieuwe RB14 wederom enkele technische problemen en kwam Verstappen zelfs tot stilstand in de grindbak.

Desondanks was de 20-jarige Limburger te spreken over zijn nieuwe auto. "De auto voelt gewoon een stuk beter aan dan vorig jaar. Ik weet nog niet of dat genoeg is. Dat gaan we wel zien. Maar het voelt allemaal positief aan."

De eerste race van het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport wordt op 25 maart in Australië verreden.