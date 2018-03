Wereldkampioen Hamilton voelt dat auto Mercedes sneller is dan vorig jaar

"De wagen is een evolutie van zijn voorganger en ziet er mooier uit, maar dat zegt niet alles. Deze auto voelt in ieder geval duidelijk sneller aan dan die van vorig jaar", zei Hamilton donderdag in Barcelona tegen Motorsport.

De 33-jarige Brit, die zich in 2017 voor de vierde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen kroonde, maakte op de vierde testdag indruk door in zijn W09 de snelste rondetijd van de week te noteren: 1.19,333.

Hamilton was zelf ook in zijn nopjes met de eerste officiële testsessies van het seizoen. "Tot nu toe is het gevoel gewoon heel goed. Normaal gesproken ben ik geen groot fan van testdagen, maar ik wilde nu graag de baan op omdat ik nog niet veel ronden had gereden deze week."

Tijd

De Brit kwam deze week in totaal slechts tot 94 ronden, terwijl de meeste coureurs eenvoudig de grens van honderd passeerden. Hamilton maakt zich daar echter geen zorgen over.

"De laatste jaren stond de teller bij mij na één week op ongeveer 300 ronden, maar ik heb niet het idee dat iemand anders nu veel meer tijd op de baan heeft doorgebracht dan ik. Ik voel me al vrij comfortabel in de auto en ben tevreden."

Komende week zijn er van dinsdag tot en met vrijdag nog vier testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van 2018 wordt op 25 maart verreden in het Australische Melbourne.