Verstappen vindt nieuwe Red Bull 'stuk beter' dan jaar geleden

Verstappen bracht de eerste uren van de laatste testdag vooral door in de pitbox, omdat het circuit nog nat was. "Het had voor ons weinig zin om naar buiten te gaan. Het asfalt droogde ook erg langzaam op", zei de Nederlander donderdagavond op het Circuit de Catalunya.

"Toen het eenmaal droog was, hadden we eerst een aerodynamica-test om te kijken of dat goed functioneert en of de data overeenkomt met die uit de windtunnel", beschreef de 20-jarige Verstappen zijn dag.

"Op het moment dat we eindelijk aan onze echte runs wilden beginnen, zagen ze ergens een lek. Dus toen moest eerst gecheckt worden of de motor geen gevaar liep. Dat duurde langer dan verwacht."

Gasly

Nadat ook dat probleem verholpen was, kwam Verstappen eindelijk tot wat rondjes, tot hij plotseling in de grindbak belandde. Daarmee was zijn dag met 35 ronden op de teller direct over.

Dat aantal stak schril af tegen de productiviteit van Pierre Gasly, die in de Toro Rosso tot 147 ronden kwam. De Fransman speelde indirect ook een rol in het uitstapje van Verstappen.

"Ik zat achter hem en toen brak de auto opeens uit en kwam ik in het grind terecht. Daar moest ik een stukje achteruit, maar toen ging er iets fout in de versnellingsbak. Dus toen stond ik stil en was het over. Het uitstapje was mijn fout, maar je moet natuurlijk wel de limiet opzoeken."

"Het was niet de ideale dag voor ons vandaag", vatte de Limburger samen. "Het plan was om meer rondjes te draaien. Dus we hebben niet een hele goede dag achter de rug, maar dat kan weleens gebeuren."

Geen zorgen

Toch wilde Verstappen na in totaal 112 ronden al wel iets zeggen over zijn kansen in 2018. "Je weet gewoon dat Mercedes en Ferrari weer sterk zullen zijn. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want het ziet er allemaal wel goed uit. We hebben alleen nog niet de rondjes kunnen rijden die we willen."

"De auto voelt gewoon een stuk beter aan dan vorig jaar", vervolgde hij. "Ik weet nog niet of dat genoeg is. Dat gaan we wel zien. Maar het voelt allemaal positief aan."

Komende week zijn er van dinsdag tot en met vrijdag nog vier testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van 2018 wordt op 25 maart verreden in het Australische Melbourne.