Teleurstellende testdag voor Verstappen door problemen met auto

Verstappen belandde rond 16.15 uur na de twaalfde bocht in het grind. De 20-jarige Nederlander was kort daarvoor juist weer de baan opgekomen in Barcelona en had direct zijn snelste rondetijd aangescherpt. Met 1.22,058 noteerde hij de negende tijd van de in totaal vijftien coureurs.

Het is niet bekend wat precies de oorzaak was van de problemen bij Verstappen. Door zijn technische malheur kwam hij niet meer in actie in het laatste anderhalf uur van de vierde testdag.

In de ochtendsessie maakte Verstappen eveneens geen grootse indruk. Rond het middaguur was hij goed voor de achtste tijd. Hij noteerde aan het eind van de dag uiteindelijk ook het minst aantal ronden (35).

Verstappen kwam dinsdag op zijn eerste testdag nog tot de vierde tijd en 67 ronden.

Hamilton

De snelste tijd werd donderdag neergezet door Mercedes-coureur Hamilton. De viervoudig en regerend wereldkampioen noteerde een uur voor het einde een ronde van 1.19,333, tevens de rapste tijd deze week.

Pierre Gasly van Toro Rosso reed de meeste ronden in Barcelona, 27 meer dan Sebastian Vettel (147 om 120). De coureur van Ferrari bracht de derde tijd op de klokken: 1.20,241.

Ook Stoffel Vandoorne van McLaren maakte indruk op het Circuit de Catalunya. De 25-jarige Belg kwam op hypersofts tot 110 ronden en een tijd van 1.19,854, waarmee hij alleen Hamilton voor zich moest dulden.

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 69 ronden (1.19,33)

2. Stoffel Vandoorne (McLaren) 110 ronden (1.19,854)

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 120 ronden (1.20,241)

4. Kevin Magnussen (Haas) 96 ronden (1.20,317)

5. Fernando Alonso (McLaren) 51 ronden (1.20,929)

6. Carlos Sainz (Renault) 60 ronden (1.20,940)

7. Lance Stroll (Williams) 54 ronden (1.21,142)

8. Sergio Perez (Force India) 65 ronden (1.21,973)

9. Max Verstappen (Red Bull Racing) 35 ronden (1.22,058)

10. Pierre Gasly (Toro Rosso) 147 ronden (1.22,134)

Sneeuw

De testdag van woensdag viel nog vrijwel volledig in het water vanwege de sneeuw. Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, kwam nog wel de natte baan op maar zette geen tijd neer.

De vierde testdag was de laatste van deze week. Volgende week staat de tweede testvierdaagse op het programma in Barcelona. De eerste Grand Prix is op 25 maart in het Australische Melbourne.