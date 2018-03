Vettel ziet Mercedes weer als favoriet in strijd om wereldtitel

Vettel (30) wist vorig seizoen de openingsrace in Australië te winnen, en ook in de eerste testweek in Barcelona draait de Duitser schijnbaar probleemloos zijn rondjes in de nieuwe Ferrari SF17H.

"Maar ik denk dat Mercedes de favoriet is", liet hij in Spanje weten. "En hopelijk zijn wij nog dichterbij dan afgelopen jaar. Als Red Bull Racing zich dan ook in de strijd mengt, kan het interessant worden."

Vettel heeft vertrouwen in de nieuwe Ferrari. "We zijn heel tevreden met hoe de auto functioneert tot nu toe", aldus de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013.

"De eerste indruk is goed, ik voel me prettig in de auto en we hebben nog geen grote problemen gehad. Dus dat is goed nieuws. Alleen het is nog vroeg om te zeggen waar we staan ten opzichte van de anderen."

Weer

Net als de concurrentie werd Ferrari geplaagd door het slechte weer in het noordoosten van Spanje. Woensdag kwam Kimi Raikkonen zelfs helemaal niet in actie. Vettel kon donderdag wel de baan weer op. Volgende week is er nog een testvierdaagse, met betere weersvoorspellingen.

"We moeten volgende week met beter weer zoveel mogelijk kilometers maken om de auto in aanloop naar Australië voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we nog aan de balans moeten werken en verschillende afstellingen willen proberen", stelde de Duitser.

"Het is een moeilijke week, met veel kou. Vandaag is het gelukkig iets beter. Maar zijn nog veel vragen onbeantwoord. We hebben echt nog veel data nodig om de auto beter te begrijpen. Iedereen is wel opgewonden om weer met een nieuwe auto te werken, maar het is gewoon jammer dat het weer zo slecht is. Het is echt lastig om de banden op temperatuur te krijgen, maar dat is voor iedereen hetzelfde."

Toch voelt Vettel er niets voor om voor de wintertests van volgend jaar naar het zonnige Bahrein uit te wijken. "Daar kun je zomaar weer een zandstorm hebben die drie of vier dagen blijft hangen."

De tweede testweek in de Formule 1 staat van 6 tot en met 9 maart op het programma op het Circuit de Catalunya in Barcelona. De eerste Grand Prix wordt op 25 maart in Melbourne verreden.