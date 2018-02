Ook middagsessie testdag Formule 1 valt grotendeels in het water

Het ochtendprogramma van woensdag was vanwege sneeuwval in Barcelona al geschrapt. De baan was weliswaar sneeuwvrij, maar rondom de baan was het grotendeels wit.

Bovendien kon de medische helikopter niet opstijgen, wat een voorwaarde is om überhaupt te mogen rijden in de Formule 1. De sneeuw is in de middag verdwenen, maar het regent nog wel in Catalonië.

De eerste testvierdaagse in aanloop naar het aanstaande Formule 1-seizoen begon maandag en eindigt donderdag. Voor de laatste dag, waarop Max Verstappen weer in actie komt, is iets beter weer voorspeld. Volgende week is er nog een testvierdaagse. Daarvoor zijn de voorspellingen goed.

Alonso

Woensdagmiddag kwam Fernando Alonso even de baan op voor een verkenningsrondje in zijn McLaren. Hij werd gevolgd door Daniel Ricciardo in de Red Bull, Marcus Ericsson met zijn Alfa-Romeo Sauber, Robert Kubica met de Williams en de Toro Rosso van Brendon Hartley. Van dit vijftal zette niemand een tijd neer.

Mercedes en Ferrari bleven net als Force India, Renault en Haas in de pitbox.