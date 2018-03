Bottas trekt vanwege kou nog geen conclusies over nieuwe Mercedes

Bottas reed maandag 58 ronden en dinsdag nog eens 94. Wereldkampioen en teamgenoot Lewis Hamilton reed maar 25 ronden, maar komt donderdag nog de hele dag in actie, als er beter weer is voorspeld.

"Door de omstandigheden de afgelopen twee dagen is het moeilijk om in detail iets over de auto te zeggen", zei Bottas woensdag op een ondergesneeuwd Circuit de Catalunya. Maandag en dinsdag bleef het nog droog, maar lagen de temperaturen net boven het vriespunt.

"De banden zijn hier niet voor gemaakt. Als je op een bocht afrijdt zijn de banden koud en midden in de bocht werken ze nog steeds niet goed. Pas als je de bocht uitkomt zijn ze een beetje op temperatuur. De auto gedraagt zich ook heel anders dan onder normale omstandigheden. Dus daar kunnen we echt niet te veel conclusies uit trekken."

"Als ik het vergelijk met de auto van vorig jaar kan ik niet echt zwaktes ontdekken. We moeten echt nog meer kilometers maken en hebben vooral meer warmte nodig om echt informatie te verzamelen."

Kampioen

Bottas reed vorig jaar voor het eerst bij het Duitse topteam. De Fin won drie wedstrijden en stond in totaal dertien keer op het podium. Dit seizoen wil hij de strijd aangaan met Hamilton.

"Dat is wel het doel ja, kampioen worden. Ik wil dit jaar uiteraard nog beter beginnen dan vorig jaar. Ik ken het team inmiddels erg goed en heb mijn tijd dit jaar volledig kunnen steken in de prestaties van de auto. Dus ik denk wel dat ik sterker ben dan vorig jaar door alles wat ik inmiddels heb geleerd."

Naast de strijd met Hamilton verwacht Bottas het ook weer aan de stok te krijgen met Ferrari en het Red Bull Racing van Max Verstappen. "Ik denk dat het dichter bij elkaar zal zitten dan vorig jaar. Drie teams zitten volgens mij niet ver van elkaar qua snelheid. Maar we zullen zien hoe het loopt."

"Ik zou het aan de ene kant wel leuk vinden als er veel competitie is, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook lekker om kilometers vooraan te liggen. Toch is het wel zo dat als er zware gevechten zijn met sterke tegenstanders, je de resultaten ook meer waardeert."

Halo

Bottas rijdt in Barcelona net als alle andere coureurs voor het eerst langdurig met de halo op de auto, de verplichte veiligheidsbeugel boven en voor het hoofd van het coureur. Deze is vanaf dit seizoen verplicht.

Volgens de Fin vormt de beugel geen belemmering. "We hebben al getest met de halo in de simulator en dat was geen probleem. Ik ben er al aan gewend en vind het prima. Het lijkt op sommige beelden vanuit de cockpit wellicht alsof er van alles in ons zichtveld zit, maar dat is in de praktijk niet zo."

"Je kijkt recht vooruit en naar beneden, niet omhoog", legde hij uit. "Je kunt alles sowieso met één oog zien en dat is genoeg. Als je in de auto zit zie je ook alleen de rechtopstaande steun. Dat is maar een klein deel van het geheel, de rest zie je toch niet."

De eerste testvierdaagse van het seizoen duurt nog tot en met donderdag. Vanaf dinsdag is er nog een tweede testvierdaagse in Barcelona. Dan zijn de weersvoorspellingen een stuk beter dan deze week. De openingsrace van het Formule 1-seizoen is op 25 maart in het Australische Melbourne.