Ochtendsessie derde testdag in Barcelona geannuleerd wegens sneeuw

De baan is wel al sneeuwvrij gemaakt, maar de auto's bleven in de ochtend in de garage. De verwachting is dat het weer in de loop van de dag beter wordt, dus wellicht is er in de middag wel actie op het Circuit de Catalunya.

Volgens de planning van Red Bull Racing zou Daniel Ricciardo woensdag op de baan verschijnen. De Australiër nam op maandag ook de eerste testdag voor zijn rekening. Max Verstappen blijft woensdag sowieso binnen.

Dinsdag reed Verstappen zijn eerste 67 rondes in de nieuwe RB14. "Het is natuurlijk even wennen aan een nieuwe auto, maar in principe verliep alles goed en zijn we tevreden. De auto voelt goed aan en de balans was goed", zei de Limburger na afloop.

Discussie

Ook dinsdag was het al behoorlijk koud in de Spaanse kuststad, al viel er toen nauwelijks sneeuw. "Dit soort temperaturen zijn niet ideaal om te testen", zei Verstappen. "Het was ijskoud in de auto. Laten we hopen dat het de komende dagen wat beter wordt."

Teambaas Günther Steiner van Haas F1 legde uit dat het weinig zin heeft te testen in de sneeuw. "Je leert er niets van, want we rijden nooit Grands Prix in dit soort omstandigheden. Bovendien loop je het risico op schade en daar zit geen enkel team op te wachten."

Het was al langer bekend dat woensdag de koudste dag van de eerste testweek zou worden. Vanaf het begin van de testdagen is in de paddock daarom discussie over een eventuele extra testdag die de woensdag moet compenseren. Daar moeten alle teams het over eens zijn, maar dat is nog niet het geval.

Filmdag

Volgens diverse media willen Williams en Ferrari geen extra dag, maar Ferrari-persvoorlichter Antonio Antonini spreekt dat tegen. "We zouden het wel willen, maar het kan simpelweg niet. Williams heeft het circuit vrijdag afgehuurd voor en filmdag en wij zaterdag. Er blijft geen tijd meer over", aldus de Italiaan.

"Bovendien wilden wij net als meerdere teams liever in Bahrein testen, maar dat wilden andere teams weer niet. Nu heb je dit. Het is niet anders."

Ferrari en Williams kunnen door de filmdagen na de tests ook nog rijden in Barcelona. Voor vrijdag en zaterdag zijn de weersvoorspellingen een stuk beter.

Van 6 tot en met 9 maart is de tweede testweek in Barcelona. Ook dan wordt er goed weer voorspeld. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen wordt op 25 maart in Australië verreden.