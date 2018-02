Vettel hecht vanwege kou geen waarde aan eerste dag in nieuwe Ferrari

De viervoudig wereldkampioen kwam tot 98 ronden en noteerde met 1.19,673 de snelste tijd in Barcelona. "Het was koud, maar het belangrijkste is dat we bijna honderd rondes hebben kunnen rijden", analyseert Vettel.

"In ogenschouw nemend dat het ook nog eens sneeuwde aan het einde van de dag, mogen we best tevreden zijn. Al was het wel moeilijk om de banden aan de praat te krijgen. Maar daar had iedereen last van."

Toch smaakte zijn eerste dag achter het stuur van de SF71H naar meer voor Vettel. "Qua betrouwbaarheid hadden we niets te klagen, alles leek te kloppen. Wat dat betreft lijkt het erop dat we een stap voorwaarts hebben gezet. Al met al verliep het allemaal heel soepel."

Omdat de temperatuur op het Spaanse circuit 's ochtends rond het vriespunt lag en het kwik pas rond het middaguur boven de nul graden kwam, durfde Vettel nog geen uitspraak te doen over de prestaties. "Het was heel, héél koud. Dit zijn niet de omstandigheden waarin we normaal gesproken rijden."

Beperkend

De Duitser wil daarom nog niet al te veel waarde hechten aan zijn eerste meters in de knalrode Ferrari. "Het weer werkte nu eenmaal beperkend. Je kunt er daarom geen zinnig woord over zeggen, want het was al lastig genoeg om de auto op de baan te houden."

"Het heeft dus geen zin om in details te treden en de tijden en prestaties te vergelijken. Hopelijk kunnen we er volgende week iets meer over zeggen. We hebben nu gewoon pech met deze weersomstandigheden."

De komende twee dagen en volgende week wordt er ook nog getest op het Circuit de Catalunya. De lichten voor het nieuwe seizoen gaan 25 maart officieel op groen in het Australische Melbourne.