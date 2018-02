Verstappen tevreden over eerste testdag met nieuwe Red Bull

"Het is natuurlijk even wennen aan een nieuwe auto, maar in principe verliep alles goed en zijn we tevreden. De auto voelt goed aan en de balans was goed", zei de Nederlander na afloop.

De testvierdaagse in Barcelona vindt plaats onder koude omstandigheden. De dinsdag begon zelfs met temperaturen rond het vriespunt. "Dit soort dagen zijn eigenlijk niet ideaal om te testen. Het was dan ook ijskoud in de auto. Laten we hopen dat het de komende dagen wat beter wordt."

Verstappen kende bovendien een moeizame start van zijn eerste testdag. Hij had door een brandstoflek lange tijd alleen een installatieronde achter zijn naam staan. "Maar het circuit was in slechte staat, dus in principe hebben we maar heel weinig tijd verloren."

"Daarna hebben we een groot deel van de zaken die we op het programma hadden staan kunnen doen. We hebben wat nieuwe dingen op de auto kunnen testen en daar ben ik blij om."

Winnende auto

Of hij dit jaar wel over een auto beschikt die mee kan doen om het kampioenschap, durfde Verstappen nog niet te zeggen. "Het is allemaal nog kort dag en we hebben nog niet zoveel gereden, maar het eerste gevoel was positief", kon hij wel kwijt over de RB14.

"Ik kan niet meteen concluderen of dit een winnende auto is, maar weet wel hoe de auto functioneert. Ik denk dat het wel goed zit. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar qua rondetijden doen we het redelijk goed. We hebben geen grote problemen gehad en dat is een stuk beter dan vorig jaar."

Woensdag maakt Verstappen weer plaats voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die maandag al achter het stuur kroop tijdens de eerste testdag op het Circuit de Catalunya. Donderdag mag de Nederlander weer kilometers maken.

"We gaan donderdag vooral proberen zo veel mogelijk ronden te rijden", blikte de 20-jarige Limburger alvast vooruit op de laatste dag van de eerste testweek in Barcelona.

Volgende week is de tweede testweek en ook die is op het circuit van de Spaanse stad. De openingsrace van het Formule 1-seizoen is op 25 maart op het Albert Park Street Circuit in het Australische Melbourne.