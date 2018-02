Oud-autocoureur Doornbos moet 10 miljoen terugbetalen aan sponsor

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een slepende procedure tussen Doornbos en zijn voormalige sponsor.

Muermans financierde de racecarrière van Doornbos, die in 2005 en 2006 voor Minardi en Red Bull in de Formule 1 reed. De ondernemer wilde het geld terug omdat het een lening zou zijn geweest.

De rechtbank in Roermond stelde de sponsor eerder in het ongelijk maar in hoger beroep stelde het hof vast dat het inderdaad ging om uitgeleende bedragen.

Analyticus

Doornbos kwam in totaal tot elf races in de Formule 1, waarin hij zich niet kon mengen in de strijd om de bovenste plaatsen. Zijn beste prestaties zijn twaalfde plaatsen bij de Grands Prix van Brazilië en China in 2006. Na zijn Formule 1-loopbaan reed de Rotterdammer in lagere raceklassen, waaronder de Champ Car in de Verenigde Staten.

Tegenwoordig is de 36-jarige Doornbos vooral bekend van zijn werk als Formule 1-analyticus bij Ziggo Sport.