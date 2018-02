Verstappen goed voor vierde tijd en 67 ronden bij winterse test in Barcelona

Met een tijd van 1.20,326 moest de 20-jarige Verstappen alleen voorrang verlenen aan de Ferrari van Sebastian Vettel (1.19,673), de Mercedes van Valtteri Bottas (1.19,976) en de McLaren van Stoffel Vandoorne (1.20,325).

De Duitser Vettel was niet alleen de snelste op dag twee in Barcelona, maar ook het productiefst. De viervoudig wereldkampioen kwam in totaal tot 98 ronden, vier meer dan Bottas. Pierre Gasly (Toro Rosso), Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) en Esteban Ocon (Force India) gingen ook vaker rond dan Verstappen.

Voor Vandoorne, die weliswaar de derde tijd klokte, zat de test er al vroeg op. De Belg parkeerde zijn McLaren al na 37 ronden in de pits. Alleen Kevin Magnussen voltooide nog minder ronden in zijn Haas (36).

Bij Williams kwam testcoureur Robert Kubica het asfalt op. De Pool, die zeven jaar geleden na een zware crash zijn Formule 1-loopbaan definitief vaarwel leek te moeten zeggen, kroop in de middaguren achter het stuur van de FW41 en klokte in 48 ronden de zevende tijd.

Maandag was Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo nog de snelste en productiefste coureur tijdens de eerste test voor het nieuwe seizoen. De Australiër ging liefst 105 keer rond en zette met 1.20,179 ook een iets scherpere tijd neer dan de Limburger.

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 98 ronden (1.19,673)

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 94 ronden (1.19,976)

3. Stoffel Vandoorne (McLaren) 37 ronden (1.20,325)

4. Max Verstappen (Red Bull) 67 ronden (1.20,326)

5. Carlos Sainz (Renault) 65 ronden (1.21,212)

6. Pierre Gasly (Toro Rosso) 82 ronden (1.21,318)

7. Robert Kubica (Williams) 48 ronden (1.21,495)

8. Sergey Sirotkin (Williams) 52 ronden (1.21,822)

9. Esteban Ocon (Force India) 79 ronden (1.21,841)

10. Charles Leclerc (Sauber) 81 ronden (1.22,721)

11. Kevin Magnussen (Haas) 36 ronden (1.22,727)

Benzinelek

In de ochtenduren was er weinig te doen voor Verstappen op het Circuit de Catalunya. De temperatuur lag rond het begin van de testdag rond het vriespunt en het duurde tot het middaguur alvorens het weer iets verbeterde.

Bij echt koud weer heeft het voor Formule 1-teams niet veel zin om te testen, omdat de aerodynamica onder die omstandigheden anders functioneert en er tijdens het seizoen toch niet met deze temperaturen wordt gereden.

Bij Verstappen kwam daar een benzinelek bovenop, waardoor hij tot 12.45 uur werd beperkt tot één installatieronde. Dit probleem was rond het middaguur opgelost, waarna Verstappen eindelijk de baan op kon.

Iets minder dan anderhalf uur voor het verstrijken van de tijd begon het echter licht te sneeuwen in Barcelona, waarop veel coureurs de pitstraat weer opzochten. Verstappen voltooide uiteindelijk nog vier ronden op intermediates, voordat hij een punt achter zijn eerste testdag zette.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden voor de komende dagen wierpen dinsdag hun schaduw al vooruit. Voor woensdag wordt regen en natte sneeuw voorspeld, wat de teams ernstig zou hinderen in hun testmogelijkheden.

De teams hebben er wel over gesproken om eventueel vrijdag als extra dag aan de testvierdaagse te plakken, maar daar zouden alle teams het over eens moeten zijn. Volgens de geruchtenmolen was één team echter tegen, waardoor dat plan voorlopig niet doorgaat.

Woensdag staat Ricciardo op de planning om te rijden met de RB14, waarna Verstappen donderdag op de laatste dag het stuur weer overneemt.

Volgende week staat er een tweede testvierdaagse gepland, waarvoor de weersvoorspellingen overigens wel goed zijn. De eerste Grand Prix is op 25 maart in het Australische Melbourne.