Verstappen komt in ochtend eerste testdag tot slechts één ronde

Het waren niet alleen de koude omstandigheden die coureur van Red Bull Racing hinderden, want zijn auto kampte met enkele kleine problemen die nog verholpen moesten worden.

De temperatuur op het Circuit de Catalunya lag dinsdagochtend rond 11.30 uur iets boven 2 graden Celcius. De dag begon zelfs onder het vriespunt.

Andere teams reden wel een aantal rondes. Met name Valtteri Bottas in de Mercedes en Sergey Sirotkin in de Force India maakten wat kilometers, maar in totaal werd er een stuk minder gereden dan op maandag.

Sebastian Vettel stapte voor het eerst in de nieuwe Ferrari, maar kwam in de ochtenduren weinig in actie. Stoffel Vandoorne reed wel veel in de knaloranje McLaren en had halverwege de dag met 1.22,994 de snelste tijd op de klokken staan.

Sneeuw

De verwachting is dat het weer op de laatste twee testdagen ook roet in het eten gaat gooien. Zowel woensdag als donderdag is er kans op regen en mogelijk zelfs sneeuw.

De teams bespreken of het mogelijk is om een van deze dagen te schrappen en dan vrijdag of zaterdag, als het weer beter is, te gaan rijden. De vraag is of dit gaat lukken, want alle teams moeten het daar over eens zijn. Williams heeft het circuit vrijdag echter afgehuurd voor een filmdag, om promotiemateriaal op te nemen.

Maandag verliep de eerste testdag positief voor Red Bull. Met Ricciardo achter het stuur kwam het Oostenrijkse team tot de meeste rondes en de snelste tijd.