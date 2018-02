Ricciardo na eerste testdag blij met 'betrouwbare' motor Red Bull

De Australische teamgenoot van Max Verstappen was niet alleen de snelste, maar legde ook nog eens de meeste rondes af. Verstappen komt dinsdag vanaf 9.00 uur in actie op het Circuit de Catalunya.

"Het is leuk om jezelf bovenaan te zien staan, maar als de temperatuur 2 graden is, zegt dat eigenlijk niet zo veel", erkende Ricciardo. "Maar we hadden gewoon een goede dag waarin we meer dan honderd rondes hebben gereden. De betrouwbaarheid is er, dus petje af voor iedereen."

De omstandigheden werden 's middags nog wat zwaarder, omdat het begon te regenen. Desondanks wist Ricciardo nog eens 45 rondes toe te voegen aan de zestig die hij in de ochtend had gereden.

"Het was allemaal wat trickier 's middags. Vooral omdat het lastig is om de banden op temperatuur te krijgen in deze omstandigheden. Er is bijna geen grip als het zo koud is. Maar behalve de kou, was het allemaal goed."

Optimistisch

Engineer Guillaume Rocquelin van Red Bull was eveneens optimistisch gestemd na de eerste sessie. "We hebben in tijden niet zo veel rondes gereden tijdens een eerste officiële testdag. Meer kan je niet vragen."

Volgens Rocquelin scheelt het dat Red Bull de lancering van de auto een stuk vroeger heeft gedaan dan bijvoorbeeld vorig jaar. "We moesten de auto klaarhebben voor de eerste filmdag. Die deadline heeft ons zeker geholpen vandaag."

De Formule 1-teams testen nog tot en met donderdag op het Circuit de Catalunya. Vanaf volgende week dinsdag staan er opnieuw vier testdagen op het programma. Op 25 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen verreden.