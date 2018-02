Alonso denkt dat naast McLaren nog zes teams problemen hadden

Door de crash kon de tweevoudig wereldkampioen 's ochtends maar tien rondes rijden. Zijn rechterachterwiel raakte los, vanwege een probleem met een wielmoer. 's Middags reed Alonso probleemloos verder en klokte hij de vijfde tijd.

"Het was een klein probleem, maar wel iets dat erg opviel. Een auto die in het grind staat zie je natuurlijk direct", zei de ervaren coureur (36) tegen Motorsport.

Volgens Alonso was McLaren lang niet het enige team met problemen. "Er waren zes teams in de pits met gesloten deuren, waar de auto in stukken lag. Maar daar ziet niemand iets van. Die teams hebben echter enorme problemen, terwijl onze wielmoer het gesprek van de dag is."

Renault

Alonso spreekt desondanks van een goede eerste dag, aangezien McLaren volgens hem sowieso al niet van plan was om 's ochtends veel te rijden. De samenwerking met Renault, de opvolger van Honda, bevalt hem bovendien goed. "Alles verliep soepel. Op het gebied van de motor ben ik zeer tevreden en ik denk dat er veel potentie in dit team zit."

De eerste dag stemt hem dan ook optimistisch. "Alles kwam overeen met de resultaten uit de windtunnel. Ik heb geen reden om aan te nemen dat we dit seizoen niet competitief zullen zijn. Het chassis was vorig jaar al goed en de motor die we nu hebben is een doorontwikkeling van vorig jaar. Die heeft races gewonnen."

Alonso kijkt dinsdag toe, als zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne de papaja-oranje bolide bestuurt. De Spanjaard komt woensdag weer in actie op de voorlaatste dag van de eerste testweek in Barcelona. Volgende week is de tweede testweek en ook die is op het circuit van de Spaanse stad.

De openingsrace van het Formule 1-seizoen is op 25 maart op het Albert Park Street Circuit in het Australische Melbourne.