Red Bull sluit eerste testdag af met snelste tijd en meeste rondes

Ricciardo klokte zijn tijd van 1.20,179 al in de ochtendsessie. In de middagsessie wist niemand meer aan die tijd te komen, ook omdat het weer minder was geworden. Vanwege de regen gingen veel coureurs in de middag nog maar mondjesmaat de baan op.

De Australische teamgenoot van Max Verstappen, die dinsdag zelf achter het stuur van de RB14 kruipt, was de enige coureur op het Circuit de Catalunya die meer dan honderd rondes reed. Hij kwam 's ochtends al tot zestig rondes en voegde daar in de middag nog eens 45 aan toe.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen van Ferrari klokten in de ochtend al de tweede en derde tijd. Bottas maakte 's middags plaats voor wereldkampioen Lewis Hamilton, maar die kwam in de 25 rondes die hij reed niet in de buurt van de tijden van de top drie.

Overzicht tijden eerste testdag 1. Ricciardo (Red Bull) 105 rondes (1.20,179)

2. Bottas (Mercedes) 58 rondes (1.20,349)



3. Raikkonen (Ferrari) 80 rondes (1.20,506)



4. Hülkenberg (Renault) 73 rondes (1.20,547)



5. Alonso (McLaren) 50 rondes (1.24,202)



6. Sainz (Renault) 26 rondes (1.22,168)

7. Hamilton (Mercedes) 25 rondes (1.22,327)

8. Hartley (Toro Rosso) 93 rondes (1.22,371)



9. Stroll (Williams) 46 rondes (1.22.452)



11. Ericsson (Sauber) 63 rondes (1.24,897)



12. Mazepin (Force India) 22 rondes (1.25,628)

13. Sirotkin (Williams) 28 rondes (1.44,148)

Renault

Ook het fabrieksteam van Renault kende een productieve eerste testdag. Nico Hülkenberg en Carlos Sainz klokten samen 99 rondes. Met een tijd van 1:20,547 was Hülkenberg bovendien de snelste coureur achter Ricciardo, Bottas en Raikkonen.

Na een grotendeels mislukte ochtendsessie wist Fernando Alonso zijn McLaren-Renault in de middag naar een vijfde tijd te rijden. Alonso crashte 's ochtends, toen hij een wiel verloor vanwege een defecte wielmoer. De schade aan de auto viel mee, al kon hij maar tien rondes afleggen. In de middag kwamen daar nog eens veertig bij.

Ook Honda, dat tegenwoordig Toro Rosso van motoren voorziet, kan tevreden terugkijken op de eerste testdag. Waar de Japanse motorfabrikant vorig jaar met McLaren de ene na de andere teleurstelling kende, reed Brendon Hartley maandag liefst 93 rondes. Zijn snelste ronde was maar net iets trager dan die van Hamilton.

Informatie

Tijdens de testdagen hopen de teams zoveel mogelijk informatie in te winnen over de nieuwe bolide. Daarom is het aantal afgelegde rondes misschien wel waardevoller dan de rondetijden.

De tweede testvierdaagse is volgende van maandag tot en met donderdag en ook dan wordt er in Barcelona gereden. De openingsrace is op 25 maart op het Albert Park Street Circuit in het Australische Melbourne.