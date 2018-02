Problemen McLaren op eerste testdag, snelste tijd Ricciardo

De Spanjaard vloog in de laatste bocht van de baan. Daardoor kwam de Britse formatie maar tot tien rondes voor de lunchpauze. McLaren liet weten dat de schade aan de auto meeviel en dat een kapotte wielmoer het probleem had veroorzaakt.

Voor de overige teams die rijden met een Renault-motor ging het een stuk beter. Daniel Ricciardo beleefde in de Red Bull een veel betere start dan in 2017.

De Australiër ging zestig keer rond voor de lunch, meer dan hij vorig jaar in totaal deed op de eerste testdag. De teamgenoot van Max Verstappen reed met 1.20,179 bovendien de snelste tijd van iedereen.

Nico Hülkenberg kwam in de fabrieksauto van Renault tot 73 rondes. De Duitser zette met 1.20,547 de vierde tijd neer.

Overzicht ochtendsessie eerste testdag 1. Ricciardo (Red Bull) 60 rondes (1.20,179)

2. Bottas (Mercedes) 58 rondes (1.20,349)

3. Raikkonen (Ferrari) 60 rondes (1.20,506)

4. Hülkenberg (Renault) 73 rondes (1.20,547)

5. Hartley (Toro Rosso) 72 rondes (1.22,371)

6. Stroll (Williams) 46 rondes (1.22.452)

7. Grosjean (Haas) 32 rondes (1.23,092)

8. Alonso (McLaren) 10 rondes (1.24,202)

9. Ericsson (Sauber) 41 rondes (1.24,897)

10 Mazelin (Force India) 22 rondes (1.25,628)

Mercedes

Ook voor Mercedes en Ferrari verliep het maandagochtend naar wens. Zowel Kimi Raikkonen in de Ferrari als Valtteri Bottas in de Mercedes kwam tot (bijna) zestig rondes voor de pauze, zonder zichtbare problemen. De Fin Bottas was met 1.20,349 iets sneller dan zijn landgenoot en Ferrari-coureur Raikkonen (1.20,506).

Tijdens de testdagen hopen de teams zoveel mogelijk informatie in te winnen over de nieuwe bolide. Daarom is het aantal afgelegde rondes misschien wel waardevoller dan de rondetijden.

Max Verstappen komt dinsdag in actie in de nieuwe RB14 van Red Bull. Hij rijdt daarnaast ook op de donderdag van de eerste testvierdaagse. Ricciardo verschijnt ook maandagmiddag en woensdag op het circuit.

De tweede testvierdaagse is volgende van maandag tot en met donderdag en ook dan wordt er in Barcelona gereden. De openingsrace is op 25 maart op het Albert Park Street Circuit in het Australische Melbourne.