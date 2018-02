Red Bull toch met gele neus, Force India en Toro Rosso onthullen auto

Vorige week toonde het team van Max Verstappen de RB14 nog in een blauw met zwarte kleurstelling. Daarbij werd wel vermeld dat de kleurkeuze niet definitief was.

Maandag bleek dus dat de wagen qua uiterlijk nauwelijks verschilt ten opzichte van de voorgaande seizoenen. De neus en het deel achter de cockpit blijven geel van kleur en er zijn veel rode accenten op de auto.

Aston Martin, de nieuwe partner van Red Bull, staat prominent op de achtervleugel. Renault fungeert ook dit seizoen nog als motorleverancier.

Daniel Ricciardo komt maandag in actie voor het Oostenrijkse team tijdens de eerste testdag op het Circuit de Catalunya. Max Verstappen rijdt dinsdag zijn eerste rondes in de RB14.

De VJM11 van Force India

Force India

Als laatste teams onthulden Force India en Toro Rosso maandagochtend hun nieuwe auto's. Met de VJM11 van de Indiase renstal hopen Sergio Perez en Esteban Ocon de topteams het vuur aan de schenen te leggen.

De Russische testcoureur Nikita Mazepin is maandag de eerste die met de nieuwe auto van Force India het circuit op gaat bij de testdagen in Barcelona. Dinsdag is het de beurt aan de Fransman Ocon en woensdag komt de Mexicaan Perez in actie.

De Canadese testcoureur Nicholas Latifi neemt de test op donderdag voor zijn rekening. Tijdens de tweede testweek zullen Ocon en Perez de vier testdagen verdelen.

Force India eindigde afgelopen seizoen op de vierde plek bij de contstructeurs. Op ruime achterstand van topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull was het Indiase team doorgaans the best of the rest.

Ocon en Perez reden 187 punten bij elkaar. Een vierde plaats van de Mexicaan bij de GP van Spanje was het beste resultaat.

De STR13 van Toro Rosso

Toro Rosso

Toro Rosso onthulde de STR13, die maandag bestuurd zal worden door de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley. Samen met de Fransman Pierre Gasly zal hij voor de punten moeten zorgen bij het zusterteam van Red Bull Racing. Vorig jaar eindigde Toro Rosso als zevende in de WK-stand voor constructeurs.

Toro Rosso maakt dit jaar voor het eerst gebruik van een Honda-motor. Vorig seizoen had het Italiaanse team veel betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron van Renault.

Bij de testdagen in Barcelona komen de nieuwe bolides voor het eerst in actie. De teams kunnen hierbij informatie inwinnen over hun auto's voor de start van het nieuwe seizoen, op 25 maart in Melbourne.