Verstappen test nieuwe auto Red Bull op dinsdag en donderdag

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Aston Martin-Red Bull Racing, neemt op maandag en woensdag de honneurs waar voor de Oostenrijkse renstal.

Van 6 tot en met 9 maart staan er opnieuw vier testdagen op het programma. Ricciardo neemt dan opnieuw de eerste en de derde dag voor zijn rekening, terwijl Verstappen de andere twee dagen rijdt.

Op het Circuit de Catalunya kunnen de teams voor het eerst echt kijken hoe hun auto's presteren. Een aantal teams heeft de wagen de afgelopen dagen al de eerste meters laten rijden tijdens filmdagen, al zat er een restrictie aan het aantal kilometers dat gereden mocht worden.

Mankementen

Vorig jaar beleefde Red Bull geen beste testweek. De bolide had veelvuldig te maken met kleine mankementen, waardoor het aantal rondes en de geklokte tijden tegenvielen.

Ook in het seizoen had Red Bull regelmatig met technisch malheur te maken. Desondanks wist het team drie races te winnen. Ricciardo was de beste in Azerbeidzjan, Verstappen won in Maleisië en Mexico.

De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 25 maart verreden in Australië.