McLaren presenteert 'papaja-oranje' MCL33 met Renault-motor

Met 'papaja-oranje' en blauwe accenten grijpt de Engelse renstal, die voor het eerst met Renault-motoren rijdt, terug op de kleuren waarmee het ruim vijftig jaar geleden in de sport debuteerde.

Uiteraard is de MCL33 voorzien van de halo. De cockpitbescherming is met ingang van het nieuwe seizoen verplicht in de Formule 1. Het team laat verder weten dat het vooral druk is geweest met het inbouwen van de Renault-motor en het verbeteren van het chassis.

"Ik heb echt zin in het nieuwe seizoen als ik naar de nieuwe auto kijk, maar ben ook een beetje ongerust", zegt Fernando Alonso, die komend seizoen weer een duo vormt met Stoffel Vandoorne bij McLaren.

"Ik weet namelijk hoe belangrijk deze auto voor het team is en ik kan alleen maar hopen dat de wagen presteert zoals we willen. Als we onze sterke punten van het chassis van vorig jaar uitbouwen en het koppelen aan de verbeterde Renault-motor, dan kunnen we stappen voorwaarts maken."

Honda

McLaren is hoopvol dat het mede door de Renault-motor weer mee kan om de bovenste plaatsen. De laatste jaren speelde het team een bijrol met motoren van leverancier Honda.

Renault levert komend seizoen niet alleen de krachtbron aan McLaren, want ook de teams van Red Bull en Renault maken gebruik van de Franse motorleverancier.

Eerder presenteerden achtereenvolgens Haas, Williams, Red Bull Racing, Sauber, Renault, Mercedes en Ferrari al de auto voor 2018. Het wachten is nog op Toro Rosso en Force India.

In aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen worden van 26 februari tot en met 1 maart en van 6 tot en met 9 maart tests gedaan op het Circuit de Catalunya in Barcelona. De eerste Grand Prix wordt op 25 maart in Melbourne verreden.