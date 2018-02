Hamilton verwacht dat auto Mercedes in alle aspecten beter is dan vorig jaar

Hoewel Mercedes vorig jaar zowel het kampioenschap voor coureurs als bij de constructeurs veroverde, was de wagen volgens Hamilton nog voor verbetering vatbaar.

"We hebben het DNA van de vorige auto grotendeels intact gelaten, maar toch op alle vlakken verbeteringen aangebracht", zei Hamilton tijdens de presentatie van de W09. "Qua uiterlijk is er niet veel veranderd, maar buiten het zicht om is alles verfijnd. Zo kunnen we nog beter presteren dan vorig jaar."

"We hebben in 2017 veel succesvolle races gehad, maar ook een paar moeilijke, zoals op Silverstone. We weten waar onze zwakheden liggen en hebben er alles aan gedaan om deze weg te werken."

Historisch

Hamilton staat mogelijk aan de vooravond van een voor hem historisch seizoen. Bij een vijfde wereldtitel komt de 33-jarige Brit op gelijke hoogte met de Argentijn Juan Manuel Fangio en moet hij alleen Michael Schumacher (zeven wereldtitels) nog boven zich dulden.

"Dat zou geweldig zijn, maar ik haal mijn motivatie vooral uit de pogingen om nog beter te worden dan vorig jaar. Ik merk in trainingen dat ik nog steeds hongerig ben."

Hamiltons Finse teamgenoot Valtteri Bottas reed donderdag voor de presentatie al een rondje op Silverstone, maar de wereldkampioen zelf zal volgende week tijdens de testdagen in Barcelona pas voor het eerst achter het stuur kruipen. "Ik sta te popelen om in de nieuwe auto te rijden. Hopelijk kunnen we hiermee voor de wereldtitel gaan."

Ferrari

Ook bij Ferrari stond donderdag alles in het teken van de presentatie van de nieuwe auto, de SF71-H. Sebastian Vettel werd vorig jaar tweede achter Hamilton in de WK-stand, maar heeft goede hoop dat de rollen in 2018 omgekeerd zullen zijn.

"De nieuwe auto voelde meteen goed aan", zei de Duitser, die net als Hamilton een gooi doet naar zijn vijfde wereldtitel. "Het chassis is vergelijkbaar met vorig jaar, maar de zitpositie is erg comfortabel. De echte verschillen zitten natuurlijk van binnen, maar op dit niveau telt elk detail."

De Ferrari van Vettel en zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen is vrijwel geheel rood.

Betrouwbaarheid

Ferrari moest in de winter aan de slag met de betrouwbaarheid, die de Italianen in de beslissende fase van het afgelopen seizoen een aantal keer in de steek liet.

"Er is veel werk in de nieuwe auto gaan zitten", weet de 30-jarige Vettel. "Daar zijn we al vroeg in het vorige seizoen mee begonnen. Om hier nu te staan, is dan ook heel speciaal. Ik kan nauwelijks wachten om in te stappen en te zien hoe de auto presteert op het circuit."

Volgende week staat voor de Formule 1-teams in Barcelona de eerste van twee testweken op het programma. Het nieuwe seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.