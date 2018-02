Nieuwe auto Ferrari weer vrijwel volledig rood

De nieuwe Ferrari draagt de naam SF71-H en wordt net als de afgelopen drie seizoenen bestuurd door Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen.

Eerder op donderdag presenteerde wereldkampioen Mercedes al zijn nieuwe auto. Het Red Bull Racing van Max Verstappen onthulde de nieuwe bolide maandag al.

Door het verdwijnen van de Spaanse bank Santander als sponsor bij Ferrari zijn onderdelen zoals de voor- en de achtervleugel die afgelopen jaren wit waren, nu rood gespoten. Ook de dit seizoen verplichte halo-veiligheidsbeugel boven het hoofd van de coureur is rood.

Sidepods

Ferrari heeft verder gewerkt aan de inlaten van de sidepods, waarin de koeling van de motor huist. De Italianen introduceerden vorig seizoen als eerste team de inlaten op een hogere plaats dan gebruikelijk was, om de luchtstroom aan de onderkant van sidepods meer vrij baan te geven. Er lijkt nu sprake te zijn van een splitter in het midden van de inlaten.

Voor de achtervleugel zit een laag geplaatste t-wing. Deze zat vorig jaar nog vast aan de haaienvin op de motorkap, maar die is vanaf dit seizoen verboden.

De luchtgeleiders langs de cockpit en de sidepods zijn iets gegroeid ten opzichte van het vorige seizoen. De kans is groot dat dit soort onderdelen, net als de vleugels, voor de start van het seizoen in Australië op 25 maart al veranderingen ondergaan.

Motor

Ferrari moest in de winter aan de slag met de betrouwbaarheid, die de Italianen in de beslissende fase van het afgelopen seizoen een aantal keer in de steek liet. Dat lag niet zozeer aan de motor zelf, maar met name aan de turbo. Maar door de nieuwe regel dat er komend seizoen maar drie in plaats van vier motoren gebruikt mogen worden moest ook de krachtbron zelf onder handen worden genomen.

Volgens de geruchtmolen is er ook sprake van een nieuwe vondst op de motorenafdeling van Ferrari met betrekking tot de cilinderkoppen van de motor. Naar verwachting wordt dit echter pas in de loop van het jaar geintroduceerd.

De SF71-H wordt volgende week getest tijdens de gezamenlijke testvierdaagse van de Formule 1 in Barcelona.