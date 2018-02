Kubica was er 'bijna van overtuigd' dat hij in Australië zou racen

De 33-jarige Pool was afgelopen seizoen al in de running om in te stappen bij Renault, maar dat team wist Carlos Sainz bij Toro Rosso los te weken. Vervolgens leek Williams hem de kans te bieden om na zeven jaar zijn rentree in de koningsklasse van de autosport te maken, maar ook dat ging dus niet door.

Kubica moet zich bij Williams richten op de rol van reserve- en ontwikkelingscoureur. Hij verschijnt daardoor bijvoorbeeld in Barcelona op de baan, waar vanaf volgende week de eerste officiële testdagen worden verreden.

Die rol heeft hij aanvaard met het oog op de toekomst, zo erkent Kubica. "De komende zeven tot negen maanden kunnen me dichter bij een rentree brengen", vertelt hij aan de lokale krant Przeglad Sportowy. "Ik probeer mijn verwachtingen altijd te temperen, maar ik was er bijna van overtuigd dat ik in Australië zou starten."

Er waren lang twijfels over de capaciteiten van Kubica, die vanwege een zwaar rally-ongeluk een deel van zijn onderarm mist. Dat de snelheid er nog altijd is, bleek vorig seizoen toen hij voor Renault en Williams mocht testen.

"Deze rol wordt een uitdaging voor me. Ik zie het als een kans om meer informatie te verzamelen en op die manier een betere coureur te worden. Niet per se een snellere, maar wel een completere", aldus Kubica, die wel reserve is als er iets gebeurt met de Canadees Lance Stroll of Sirotkin.

"Het is altijd lastig om andere coureurs te zien racen, maar deze rol biedt me een kans om terug te keren. Ik zie het als een onderdeel van de lange reis die ik tot nu al heb afgelegd. Ik zal er altijd aan doen om weer de kans te krijgen te racen. Hopelijk kan ik terugkrijgen wat het leven me heeft afgenomen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 25 maart officieel van start met de Grand Prix van Australië.