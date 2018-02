Renault toont als vijfde Formule 1-team auto voor nieuw seizoen

Renault rijdt in het derde seizoen sinds de terugkeer in de sport met Nico Hülkenberg en Carlos Sainz jr. als coureursduo, net als in de tweede helft van 2017.

Op het eerste gezicht lijkt Renault voor de nieuwe auto een conventionele koers te hebben gekozen. De auto toont optisch zeer veel overeenkomsten met de R.S. 17 van vorig seizoen.

De in Engeland gevestigde Franse renstal heeft niet gekozen voor de Ferrari-achtige luchtinlaten van de sidepods, zoals veel concurrenten voor dit seizoen wel hebben gedaan. Ook zijn de neus, de luchtgeleiders aan de zijkant en achterzijde van de auto optisch aardig gelijk aan vorig jaar.

De nieuwe auto is uiteraard wel voorzien van de halo, de vanaf dit seizoen verplichte veiligheidsbeugel die het hoofd van de coureur beter moet beschermen. Ook zijn de haaienvin en de t-wing verdwenen om reglementaire redenen.

Huiswerk

Renault had deze winter vooral onderhuids huiswerk te doen, en dan met name aan de motor. De V6-turbo van Renault blonk in 2017 niet uit in betrouwbaarheid, zo bleek ook uit de vele uitvalbeurten van Max Verstappen, die met dezelfde motor rijdt.

Ook het vermogen kwam tekort ten opzichte van Ferrari en Mercedes. In 2018 mogen nog maar drie motoren per seizoen worden gebruikt, waar dat vorig jaar nog vier was. Dat levert de Franse fabrikant een extra uitdaging op.

De in een feller gele kleur en zwart getooide nieuwe Renault komt vanaf maandag voor het eerst in actie, tijdens de testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix in Australië is op 25 maart.

Eerder deze week presenteerden ook Haas, Williams, Sauber en Red Bull Racing de nieuwe auto al.