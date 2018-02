Sauber presenteert nieuwe F1-auto in rood-witte kleurstelling

De samenwerking met Alfa Romeo betekent vooral een nauwere band met Ferrari, dat dit jaar weer het meest recente exemplaar van hun motor aan de Zwitserse renstal levert. Bovendien stallen de Italianen Charles Leclerc bij Sauber.

De Monegaskische coureur geldt als het grootste talent in het talentenprogramma van Ferrari. Ferrari is net als Alfa Romeo verbonden aan Fiat, waardoor de sponsordeal tot stand kwam.

De C37 heeft naast een sterk verbeterde motor (vorig seizoen werd met een ouder exemplaar gereden) enkele veranderingen ten opzichte van de auto van 2017. Die zitten vooral rond de ingangen van de sidepods van de auto, waarin de koeling van de motor zich bevindt.

Ferrari introduceerde vorig jaar hogere en gespleten inlaten, waardoor de onderzijde van de sidepods slanker kan zijn. Dit bevordert de luchtstroom naar de achterkant van de auto, waar deze lucht wordt gebruikt om neerwaartse kracht te genereren. Net als eerder Haas, Williams en Red Bull, volgt ook Sauber deze trend voor de auto van 2018.

Sauber hield wel de opgesplitste luchtinlaat boven het hoofd van de coureur, waardoor er geen sprake is van een grote luchthapper, zoals bij de concurrentie.

Rijwindgeleiders

De rijwindgeleiders aan de zijkant van de sidepods wijken ook af van wat tot nu toe zichtbaar was te zien bij de concurrentie. Sauber kiest voor hoge opstaande geleiders, waar andere teams meer voor grote rechthoekige panelen kiest. De kans is echter groot dat dit soort onderdelen voor de eerste race in Melbourne nog op de schop gaan.

De neus van de C37 oogt redelijk conventioneel, al is er aan de punt wel sprake van twee gaten. Deze kunnen dienen voor een betere luchtgeleiding, zoals vorig seizoen te zien was bij Force India. Het kan ook de inlaat zijn voor de zogenaamde S-duct, waarmee via een uitgang verder op de neus een versnelde luchtlaag over de voorkant van de auto ontstaat.

Aan de achterzijde zijn de haaienvin en t-wing verdwenen van de motorkap van de auto. Dit is in 2018 niet langer toegestaan. Verder is de C37 uiteraard voorzien van de in 2018 verplichte halo, de veiligheidsbeugel die het hoofd van de coureur moet beschermen. De C37 wordt volgende week getest in Barcelona door Leclerc en ploeggenoot Marcus Ericsson.

De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 25 maart verreden in Melbourne. Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, presenteerde maandag de RB14.