Verstappen kan niet wachten op eerste meters in 'agressief ogende' RB14

"De auto heeft vooralsnog een heel ander uiterlijk, maar oogt heel agressief en dat is waar ik van houd. Ik kan niet wachten om erin te rijden tijdens de testdagen in Barcelona", aldus de 20-jarige Nederlander tegen Reuters.

Met de RB14, die vooralsnog zwart en blauw van kleur is, hoopt Red Bull zich dit seizoen te mengen in de strijd om te wereldtitel. Red Bull liet bij de presentatie wel weten dat de kleurstelling waarschijnlijk nog verandert.

De tests in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen worden gehouden van 26 februari tot en met 1 maart en van 6 tot en met 9 maart op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

"Hopelijk is het daar droog, want dat is altijd beter om de auto uit te proberen", aldus Verstappen. "Het wordt interessant en ik kijk er erg naar uit."

Ricciardo

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo reed maandag op Silverstone al zijn eerste rondes in de RB14 en de Australiër hield daar een goed gevoel aan over, ook al moest hij zijn test voortijdig staken vanwege een crash.

"Hoewel het behoorlijk koud was, vond ik het mooi om weer in de auto te zitten. Het was wat mij betreft alweer te lang geleden. Ik heb me de laatste weken behoorlijk verveeld, dus het is lekker om weer te beginnen", aldus Ricciardo.

Het ontwerp van de auto staat in tegenstelling tot de kleuren wel in grote lijnen vast. Opvallend detail is de luchtinlaat boven het hoofd van de coureurs. Die is bij de RB14 relatief klein en rond, terwijl andere teams steeds voor een breed ontwerp kiezen.

De motor voor Red Bull wordt dit jaar voor het laatst geleverd door Renault, al heet de krachtbron in de RB14 'Tag Heuer'. Renault staat voor een zware taak, want in 2018 mogen nog maar drie motoren per seizoen worden gebruikt, anders volgen er straffen.

Vorig seizoen eindigde Verstappen als zesde in de WK-stand, een plaats achter teamgenoot Ricciardo. Mercedes-coureur Lewis Hamilton pakte voor de vierde keer de wereldtitel. Op 25 maart staat in Melbourne de eerste Grand Prix van 2018 gepland.