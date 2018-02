Teambaas Horner denkt dat Red Bull met RB14 wereldtitel kan pakken

"Als we voor de RB14 de juiste lessen hebben getrokken uit onze ervaringen met de RB13 en we dit jaar een betere betrouwbaarheid hebben, dan zie ik geen reden waarom Verstappen en Ricciardo niet op hetzelfde niveau als Hamilton en Vettel kunnen rijden", aldus Horner tegenover Speedweek.

"Ik denk dat we wel bewezen hebben dat we over een sterk chassis beschikken. Nu hopen we natuurlijk ook een motor te hebben die beter presteert en betrouwbaarder is."

Red Bull kampte de afgelopen jaargang met de nodige mechanische problemen. Zo moest alleen Verstappen al in maar liefst vijf Grands Prix voortijdig de strijd staken omdat zijn auto kapot ging.

Horner heeft goede hoop dat Red Bull in de nabije toekomst minder tegenspoed kent en dat Verstappen en Ricciardo in dat geval de hegemonie van Mercedes kunnen doorbreken.

Wereldkampioen

"Hamilton verkeert in de vorm van zijn leven en ik hoop dat hij nog een paar jaar doorgaat. Ik geloof dat we met Verstappen en Ricciardo echter twee coureurs hebben die hem het vuur aan de schenen kunnen leggen, wanneer wij ze het juiste materiaal geven. Een dergelijk gevecht zou een traktatie zijn voor de fans."

Volgens Horner hoeft Verstappen niet te wanhopen mocht het hem dit seizoen niet lukken om de wereldtitel in de wacht te slepen. De 44-jarige Engelsman verwacht dat de pas 20-jarige Limburger vroeg of laat de beste zal zijn.

"Het is een kwestie van tijd. Vettel heeft voor zijn dertigste vier titels voor ons bij elkaar gereden. Hamilton was 32 toen hij zijn vierde titel in de wacht sleepte. Voor mij is Verstappen een toekomstige kampioen. Je kan zien welke coureurs er momenteel met kop en schouders bovenuit steken en hij hoort daar zeker bij."

De lichten voor het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport gaan op 25 maart op groen in Melbourne, waar de Grand Prix van Australië wordt verreden op het circuit van Albert Park.