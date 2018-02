Red Bull presenteert nieuwe auto Verstappen met tijdelijke kleuren

Er is afscheid genomen van de gele neus, maar Red Bull meldt wel dat de kleurstelling nog niet vast staat.

"We houden onze uiteindelijke kleurkeuze nog even voor ons. Volgende week op de eerste testdag in Barcelona tonen we de definitieve auto", laat het team weten. De kans bestaat daardoor dat de blauw met zwarte auto nooit op een circuit te zien zal zijn.

Het ontwerp van de auto staat al wel in grote lijnen vast. Een opvallend detail is de luchtinlaat boven het hoofd van de coureurs. Die is bij de RB14 relatief klein en rond, terwijl andere teams steeds voor een breed ontwerp kiezen.

Verder heeft de RB14 niet de hoge luchtinlaten in de sidepods overgenomen van Ferrari, zoals Williams en Haas eerder wel lieten zien. De inlaten zitten wel op een hogere plaats dan bij de RB13.

Daarachter volgen zeer slanke sidepods die naar de achterzijde van de auto lopen. Aan de sidepods zitten grote luchtgeleiders (barge boards) die veel overeenkomsten vertonen met de exemplaren die Red Bull ook al in de laatste races van 2017 gebruikte, al zijn er enkele panelen bijgekomen.

Halo

Verder naar achter is de haaienvin verdwenen, zoals de reglementen voorschrijven. Dat betekent ook direct het einde van de T-wing, die aan de haaienvin vast zat. Red Bull gebruikte dit vorig jaar geïntroduceerde fenomeen sowieso al weinig.

Uiteraard is de auto voorzien van de vanaf dit jaar verplichte veiligheidsbeugel rond en boven de cockpit, de zogenoemde halo. Verstappen is overigens geen grote fan van dit veiligheidsmiddel, liet hij meermaals weten.

Aan de voorwielophanging van de RB14 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zitten de bovenste ophangingselementen hoger aan het chassis vast, zoals vorig seizoen te zien was bij Mercedes.

Van alle aerodynamische onderdelen, zoals de voorvleugel, de achtervleugel en de luchtgeleiders langs de auto is de kans groot dat ze voor de eerste race in Melbourne nog stevige ontwikkelingen zullen doormaken.

Motor

De motor wordt dit jaar voor het laatst geleverd door Renault, al heet de krachtbron in de RB14 'Tag Heuer'. Renault staat voor een zware taak, want in 2018 mogen nog maar 3 motoren per seizoen worden gebruikt, anders volgen er straffen.

Het vorig jaar door betrouwbaarheidsproblemen geplaagde merk belooft een sterkere krachtbron. Of er ook sprake zal zijn van een 'kwalificatiemodus' op de motor, zoals Mercedes en Ferrari wel hebben, is nog niet duidelijk.

Andere teams

Na Haas en Williams is Red Bull het derde team dat zijn nieuwe auto heeft gepresenteerd. De andere teams zullen deze week hun bolide onthullen.

De eerste testdag voor het nieuwe seizoen is volgende week maandag in Barcelona. In Australië wordt op 25 maart de eerste Grand Prix van het jaar verreden.