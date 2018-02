Williams wil komend seizoen gat met top drie aanzienlijk verkleinen

"We proberen een stap vooruit te bewerkstelligen, niet gewoon progressie", zei de 55-jarige geboren Keniaan volgens GPUpdate.net tijdens de presentatie van de wagen in Londen.

"We waren vorig seizoen ongeveer twee seconden per ronde langzamer dan de toppers en dat gat moet aanzienlijk verkleind worden. Dus we mikken op een stapsgewijze verandering. We hopen er echt bij te zitten maar we zien ook in dat de competitie ongelofelijk sterk is. De drie topteams bevinden zich in een goede positie."

"Dan heb je Force India, dat afgelopen jaar fantastisch gepresteerd heeft en ons versloeg in het kampioenschap. Verder McLaren met een nieuwe motor, zij gaan een bedreiging vormen. En Renault komt eraan. Dus dat zijn al zes van de negen teams waartegen we strijden. We nemen niets voor lief."

Wat opvalt aan de FW41 is dat de halo wit is, waar de cockpitbescherming bij de meeste andere auto's de zwarte kleur draagt. Ook de grijze zijkant van deze versie van de Williams is zwarter gekleurd dan zijn voorganger.

FW40

De FW41 heeft ten opzichte van de FW40 bovendien slankere sidepods en grotere luchtgeleiders aan de zijkant, de zogenoemde 'bargeboards'. De luchtinlaat van de sidepods is een variant op die op de wagen waar Ferrari in 2017 mee reed.

Lowe verruilde in 2017 Mercedes voor Williams en de FW41 is de eerste auto die volledig onder zijn leiding is ontwikkeld. Hij was onder de indruk van wat hij zag bij de simulaties, maar wil pas na afloop van de wintertests in Barcelona prijsgeven wat er precies van de Britse renstal kan worden verwacht.

"Over het algemeen hebben we onze doelen behaald maar we blijven pushen. We zijn in een fase aanbeland waarin we nieuwe dingen ontdekken maar we onszelf afvragen of we dat op tijd gereed krijgen voor de eerste race. De prestatiedoelstellingen die we intern gesteld hebben zijn behaald maar daar moeten we een aantal kanttekeningen bij plaatsen."

"We weigeren uitspraken te doen of we derde, vierde of vijfde willen worden want we kunnen niet voorspellen wat de anderen hebben gedaan. We weten wel welke rondetijd we goed willen maken ten opzichte van de jongens die afgelopen jaar op pole-positie stonden."