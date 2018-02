Verstappen onthult nieuwe helm voor komend Formule 1-seizoen

De 20-jarige coureur van Red Bull Racing heeft naar eigen zeggen niet al te veel laten veranderen aan het design. Vooral bovenop en aan de achterkant heeft de Limburger wat accenten laten verleggen.

Verstappen heeft bovenop zijn helm nog altijd een afbeelding van een leeuw staan, maar waar die vorig seizoen rood met geel was, is die voor komend jaar donkerblauw met rood. "Het ziet er goed uit. Ik ben er heel blij mee", meldt de coureur via sociale media.

De grootste verandering is volgens Verstappen op de achterkant van de helm te zien. Daarop is nu onderaan een V-teken te zien, een verwijzing naar zijn achternaam en het teken van overwinning. "Het zijn niet al te veel veranderingen. Hopelijk zijn jullie er net zo blij mee als ik", meldt Verstappen aan zijn fans.

De coureur meldt zich over een kleine twee weken in Barcelona, waar de eerste testdagen op het programma staan. Over exact een week wordt de RB14 onthuld, waarmee hij om de wereldtitel hoopt te strijden.

De eerste Grand Prix wordt op 25 maart verreden in Australië.