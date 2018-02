F1-teams staan voor 'grote uitdaging' bij crashtests met nieuwe halo

Door de verplichte cockpitbescherming onderwerpt federatie FIA de auto's onder meer aan extra zware crashtests, waarbij gewicht vergelijkbaar met een Londense dubbeldekkerbus wordt gebruikt om de veiligheid te toetsen.

"Het was een grote uitdaging. De belasting is enorm. Er deden zich wat problemen voor, maar dat hadden we ingecalculeerd, zodat we erop konden inspelen", zegt Matt Morris, hoofdingenieur bij McLaren, tegen Autosport.com.

"Er waren nogal wat spannende momenten bij de statische tests. Het is best eng om te zien welke hoeveelheid lading op de auto wordt losgelaten."

Vorige week zei technisch directeur James Allison van Mercedes al dat het inbouwen van de halo wat problemen met zich meebrengt. Hij maakte zich vooral zorgen over het extra gewicht dat het nieuwe onderdeel aan de auto toevoegt.

De halo moet de coureurs vanaf het nieuwe Formule 1-seizoen beschermen tegen losgeraakte onderdelen die na een crash kunnen rondvliegen en werd vorig seizoen verschillende keren getest tijdens trainingen.

McLaren-ingenieur Morris is benieuwd hoe de overige teams anticiperen op het inbouwen van de halo. "Het wordt interessant om te zien of iemand problemen ondervindt", zegt hij.

"Het is een pittige test, dus het zou me niet verbazen als er teams zijn die in de problemen komen. Ik hoop het natuurlijk niet, want we willen dat iedereen aanwezig is bij de wintertests.

De halo is veel coureurs en Formule 1-fans een doorn in het oog. Onder anderen Max Verstappen is fel tegenstander. "Ik vind het helemaal niks", zei hij in november nog. "Ik kijk er ook niet naar uit om er mee te rijden. Je verliest zicht en het hoort gewoon niet op een Formule 1-auto."

De eerste wintertests zijn van 26 februari tot en met 1 maart op het Circuit de Catalunya in Barcelona. De tweede testweek wordt gehouden van 6 tot en met 9 maart. Op 25 maart staat in Australië de eerste Grand Prix op de rol.