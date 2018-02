Red Bull Racing presenteert nieuwe auto volgende week maandag

Dat maakt Red Bull maandag bekend. Het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo geeft geen verdere details prijs.

Williams is donderdag de eerste renstal die de nieuwe auto presenteert. Vier dagen later onthult Red Bull de nieuwe RB 14.

Eind vorig jaar maakte teambaas Christian Horner al bekend dat Red Bull de auto voor 2018 vijf dagen eerder dan gepland zou presenteren. "We focussen ons op een iets eerdere presentatie, het gaat om ongeveer vijf dagen", zei Horner destijds.

Laatste moment

De afgelopen jaren deed Red Bull de nieuwe auto vaak kort voor het laatst mogelijke moment uit de doeken. Vorig seizoen werd de RB 13 als een van de laatste auto's gepresenteerd.

Omdat de tests op het circuit in Barcelona anders uitpakten dan de simulaties in de windtunnel, had Red Bull in de eerste races een flinke achterstand op Mercedes en Ferrari. In de loop van het seizoen werd dat gat dankzij enkele updates aan de wagens gedicht.

Hierdoor konden Verstappen en Ricciardo meedoen om de prijzen. Verstappen won de Grands Prix van Maleisië en Mexico en de Australiër was in Azerbeidzjan de snelste.

Mercedes

In totaal hebben acht van de tien Formule 1-teams bekendgemaakt wanneer ze hun nieuwe bolide aan het publiek laten zien. Mercedes en Ferrari presenteren hun auto op donderdag 22 februari.

Alleen Haas en Force India moeten de datum nog prijsgevenwaarop hun nieuwe auto wordt geopenbaard.