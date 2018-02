Verstappen: 'Red Bull zou onverslaanbaar zijn met Mercedes-motor'

"Met een Mercedes-motor zou de rest ons nooit meer terugzien", zegt Verstappen tegen Autosport. Red Bull werd tussen 2010 en 2013 viermaal wereldkampioen met een Renault-motor, maar de laatste jaren zorgde de Franse krachtbron vaak voor problemen.

Mercedes is sinds de invoering van de hybridemotoren in 2014 oppermachtig in de Formule 1, met als resultaat drie wereldtitels voor Lewis Hamilton en één voor Nico Rosberg.

"Renault heeft verbetering laten zien, maar had in 2017 minder paardenkrachten dan andere motorleveranciers, behalve Honda", stelt de 20-jarige Verstappen.

Het is overigens uitgesloten dat Mercedes motoren gaat leveren aan concurrerende teams als Red Bull. Het team van Verstappen heeft voor komend seizoen Aston Martin vastgelegd als titelsponsor, maar rijdt ook in 2018 met een krachtbron van Renault.

Concurreren

Red Bull had vorig jaar veel vaker technische malheur dan Ferrari en met name Mercedes. "Onze motor was niet zo stabiel als die van de concurrentie. Dat had met meerdere dingen te maken, anders was het gemakkelijk op te lossen geweest", aldus de Limburger.

Aan het begin van 2017 kon Red Bull niet concurreren met Mercedes en Ferrari, maar later won het Oostenrijkse team toch nog drie Grands Prix. Daniel Ricciardo zegevierde in Azerbeidzjan en Verstappen was de snelste in Maleisië en Mexico.

"Het team heeft aangetoond dat het snel verbeteringen kan doorvoeren", blikt Verstappen terug. "Natuurlijk was het seizoen toen al verloren, maar het geeft wel vertrouwen voor de toekomst."

Verstappen of Ricciardo stapt op 26 februari voor het eerst in de nieuwe bolide van Red Bull bij de eerste dag van de testweken in Barcelona. Op 25 maart begint het seizoen met de GP van Australië.