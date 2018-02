McLaren denkt meeste progressie te boeken van alle F1-teams

De Britse renstal, die dit seizoen met Renault-motoren rijdt, wacht al ruim vijf jaar op een Grand Prix-zege en coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne speelden in 2017 een bijrol.

"Wij zouden het team moeten zijn met het grootste verschil ten opzichte van vorig jaar. Iedereen is benieuwd, inclusief wijzelf", zegt Brown tegen de BBC over de keuze voor de Renault-motor.

De 46-jarige Amerikaan is duidelijk over de ambities van McLaren. "We willen echt vooraan meedoen in de kwalificaties en de races en podiumplaatsen pakken."

Een maand geleden schiep Brown al verwachtingen door te voorspellen dat andere teams jaloers zullen zijn op de nieuwe auto van McLaren, de MCL33, die op 23 februari wordt gepresenteerd. "Hij zal er heel anders uitzien dan vorig jaar", zei hij toen.

Red Bull

Hoewel Red Bull Racing en fabrieksteam Renault ook met Renault-motoren rijden, verwacht Brown niet dat McLaren in het nieuwe seizoen veel tekort zal komen ten opzichte van beide formaties.

"Als we bijna een seconde toegeven op Red Bull, zou dat niet goed zijn. We willen ons niet verstoppen. Het is showtime", aldus de ambitieuze directeur. "We kijken ernaar uit. McLaren heeft op één team na meeste wereldtitels gepakt en vindt de druk en alle aandacht niet erg."

Ook aankomend seizoen rijdt de Britse formatie met Alonso en Vandoorne. Tweevoudig wereldkampioen Alonso krijgt wel de vrijheid om aan alle races van het World Endurance Championship (WEC) deel te nemen die niet conflicteren met de Formule 1-kalender. Hij maakt onder meer zijn opwachting in de 24 uur van Le Mans.

De presentatie van de MCL33 is vlak voor de eerste testdagen in Barcelona. Op 25 maart staat in Melbourne de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op het programma.