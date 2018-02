Wehrlein verlaat Formule 1 en keert terug in DTM-klasse

Van 2013 tot en met 2015 was Wehrlein ook al actief in het Duitse toerwagenkampioenschap. Hij won drie van de 38 races en belandde zes keer op het podium. In zijn laatste jaar kroonde Wehrlein zich op 20-jarige leeftijd tot jongste kampioen ooit.

De afgelopen twee jaar was Wehrlein actief in de Formule 1. In 2016 maakte hij namens het inmiddels failliete Manor zijn debuut in de koningsklasse van de autosport en een jaar later stapte hij over naar het Zwitserse Sauber.

Bij Manor eindigde Wehrlein één keer in de top tien (tiende bij Grand Prix van Oostenrijk) en bij Sauber lukte hem dat twee keer (achtste in GP van Spanje en tiende in Azerbeidzjan).

Herinneringen

Wehrlein, die zijn raceloopbaan begon als karter en ook actief was in de Formule 3, kan niet wachten op zijn rentree in de DTM. "Ik heb een paar geweldige herinneringen aan deze klasse", aldus de jonge coureur op de site van Mercedes.

"Niet in de laatste plaats vanwege mijn titel in 2015, maar ook vanwege de sterke teamgeest en de vele geweldige ervaringen die ik met de jongens heb gehad. Ik kan niet wachten om onze nieuwe auto voor het eerst te proberen."

DTM-baas Ulrich Fritz van Mercedes is in zijn nopjes met de komst van Wehrlein. "Natuurlijk is iedereen in het team erg blij dat hij terugkeert in DTM. Er is de afgelopen jaren veel veranderd, maar we zijn ervan overtuigd dat het voor hem snel weer vertrouwd gaat aanvoelen."