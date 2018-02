Verstappen weet al na eerste testdag of hij om titel kan meestrijden

De 20-jarige coureur zei vorig jaar al dat hij na de eerste testdag direct wist dat het een moeizaam seizoen zou worden en dat bleek te kloppen. Met name in de eerste helft van het seizoen viel Verstappen vaak uit, terwijl de auto qua pure snelheid niet bleek opgewassen tegen Mercedes en Ferrari.

"Een test geeft je normaal gesproken een indruk van waar je aan het begin van het jaar staat. Maar het belangrijkste is om de betrouwbaarheid te testen en te zien hoe de auto zich tijdens de tests gedraagt", zegt hij op de website van Red Bull. "Maar na de eerste dag kan je absoluut zeggen of de auto goed is of niet."

Verstappen heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen zeker niet stilgezeten. Hij heeft naar eigen zeggen zwaarder getraind dan vorig jaar. "Maar in het algemeen zou ik zeggen dat de voorbereiding hetzelfde was als vorig jaar."

Het is in ieder geval wel duidelijk dat de coureur staat te popelen om in de RB14 - uitgerust met de nieuwe halo - te stappen. "We moeten natuurlijk maar afwachten hoe competitief we met de nieuwe auto en motor zijn, maar als coureur moet je altijd vertrouwen in jezelf hebben, vind ik."

Het is nog niet bekend wanneer de RB14 wordt onthuld. De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op 25 maart in Australië verreden.