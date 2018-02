Ricciardo: 'Verstappen eerste teamgenoot die me uitdaagt'

"Ik zeg niet dat ik het in het verleden makkelijk heb gehad, maar ik denk dat Max de eerste teamgenoot is die me uitdaagt", zegt de 28-jarige Ricciardo tegen Motorsport.com.

"In het verleden ging ik bijvoorbeeld vaak volle bak een bocht in en had ik niemand die dat op dezelfde manier deed. Max probeert het op z'n minst. Hij pikt dingen makkelijker op dan anderen."

Ricciardo, die bij Red Bull in het verleden een koppel vormde met Sebastian Vettel en Daniil Kvyat, eindigde vorig jaar met 200 punten als vijfde in de WK-stand. Verstappen moest genoegen nemen met 168 punten een zesde plaats.

Twee zeges

De 20-jarige Verstappen was in 2017 met twee zeges wel de meest succesvolle Red Bull-coureur. Ricciardo was alleen in Azerbeidzjan de beste en merkt dat de Limburger veel beter is geworden.

"Over het algemeen hadden we allebei evenveel goede races. Zijn goede dagen zagen er waarschijnlijk beter uit doordat die races voor mij slecht verliepen", aldus de Australiër, die een spannend seizoen verwacht.

"In het verleden wist ik dat ik Max ondanks een foutje nog voor kon blijven in de kwalificatie, maar als ik nu een foutje maak, is hij me voorbij. Daarom denk ik dat hij mijn beste teamgenoot is. We kunnen allebei niets laten liggen, want dan worden we verslagen door de ander."

2020

Verstappen ligt bij Aston Martin Red Bull Racing, zoals het Oostenrijkse team vanaf komend seizoen officieel heet, vast tot eind 2020. Ricciardo beschikt over een aflopend contract.

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar liet vorige maand al weten dat hij bij Red Bull ondanks het langer lopende contract van zijn Nederlandse teamgenoot geen ongelijke behandeling verwacht.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat volgende maand van start in Australië. Op 23 en 24 maart staan in Melbourne de vrije trainingen en de kwalificatie voor de eerste Grand Prix op het programma, waarna op zondag 25 maart de race volgt.