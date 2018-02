Oud-Formule 1-coureur Barrichello aan beterende hand na ziekenhuisopname

De 45-jarige oud-coureur van onder meer Ferrari, Honda en Williams klaagde afgelopen zaterdag over flinke hoofdpijn, waarna hij direct naar het ziekenhuis werd vervoerd. Barrichello zegt in een boodschap op Instagram dat het beter met hem gaat, maar zegt niets over een oorzaak.

"Er was een probleem met een ader, maar ik voel me nu goed", zegt Barrichello, die met 322 Grand Prix-starts recordhouder is in de Formule 1. "Ik onderga nog altijd verschillende tests. De moeilijke fases in het leven zijn ook de fases waardoor we groeien. Ik zal snel terugkeren op het circuit."

De goedlachse Braziliaan won in zijn loopbaan elf Grands Prix en eindigde twee keer als tweede in het WK. Beide keren (2002 en 2004) moest hij zijn toenmalig teamgenoot bij Ferrari Michael Schumacher voor zich dulden.

Barrichello maakte aan het eind van 2011 een einde aan zijn loopbaan in de Formule 1. Sindsdien reed hij voornamelijk in eigen land in lagere klasses. Afgelopen jaar deed hij met Jan Lammers en Frits van Eerd mee aan de 24 uur van Le Mans. Racing Team Nederland eindigde toen als dertiende overall.