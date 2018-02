Provincie en gemeente laten haalbaarheid F1-race in Assen onderzoeken

Een extern bureau moet in kaart brengen wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van het ontvangen van de grootste en belangrijkste raceklasse ter wereld. In maart verwachten de provincie en de gemeente al duidelijkheid te hebben.

Het onderzoek volgt kort na een bezoek van Charlie Whiting, racedirecteur van de internationale autosportfederatie FIA. Hij gaf het circuit in Assen vorige week een positieve beoordeling.

Arjen Bos, voorzitter van het TT-circuit, noemde die beoordeling een belangrijke stap. Hij schatte de kans dat de Formule 1 naar de Drentse hoofdstad komt in op "fiftyfifty".

Naast Assen is ook Zandvoort al een tijdje geïnteresseerd in de organisatie van een race uit de Formule 1. De Noord-Hollandse gemeente kwam in november met een rapport waarin staat dat het haalbaar is, al noemt de gemeente het wel "een financiële megaklus".

1985

Het is nog onduidelijk op welke termijn de Grand Prix van Nederland terug kan keren op de Formule 1-kalender. De laatste editie was in 1985, toen nog op het circuit van Zandvoort. De winst ging destijds naar de Oostenrijker Niki Lauda.

Mede dankzij de prestaties van Max Verstappen is de populariteit van de Formule 1 de laatste jaren flink toegenomen in Nederland. Een Grand Prix in Nederland zou daarom hoog op het lijstje staan bij Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1.

Er werd ook gespeculeerd over een stratenrace door het centrum van Amsterdam of Rotterdam, maar beide steden zien daar geen heil in.