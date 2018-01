Voorzitter TT-circuit schat kans op F1-race in Assen op vijftig procent

Het circuit kreeg onlangs een positieve beoordeling van Charlie Whiting, de race-directeur van autosportfederatie FIA.

"We zijn er nog lang niet, maar het is mooi om te horen dat Whiting zo positief is over het circuit, de moderne faciliteiten en de staat van het onderhoud", aldus Bos tegenover De Telegraaf.

De voorzitter verwacht dat de aanpassingen die aan het circuit gedaan moeten worden slechts twee miljoen euro gaan kosten. "De aanpassingen zijn eigenlijk zo gepiept." Het gaat daarbij vooral om het verbreden van de Stubben-bocht en het verlengen van het lange rechte stuk.

"We hebben altijd gezegd dat we hopen om de Grand Prix binnen drie jaar terug naar Nederland te halen. Op dit moment schat ik de kans in op 50/50."

FOM

Na de goedkeuring van Whiting wacht Bos nu op een delegatie van Formula One Management (FOM), die de faciliteiten van het circuit zal beoordelen.

Als die ook positief zijn, moet het circuit op zoek naar een promotor om de race te organiseren. Op het circuit van Assen wordt nu al ieder jaar een MotoGP-race georganiseerd met maximaal 110.000 toeschouwers.

Ook het circuit van Zandvoort doet onderzoek naar het organiseren van een Formule 1-race.

De populariteit van de Formule 1 is enorm toegenomen in Nederland dankzij de prestaties van Max Verstappen. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, zou Nederland daarom hoog op het lijstje hebben gezet van landen waar een nieuwe Grand Prix georganiseerd kan worden.

Het is onduidelijk op welke termijn de Grand Prix van Nederland terug kan keren op de kalender. De laatste Formule 1-race in Nederland was in 1985 op het circuit van Zandvoort.