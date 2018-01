Force India en Sauber trekken klacht over kartelvorming Formule 1 in

In een gezamenlijk statement laten Sauber en Force India donderdag weten dat hun in september 2015 ingediende klacht niet langer van toepassing is.

"Sinds Liberty Media als het nieuwe management van de Formule 1 met Chase Carey als directeur is begonnen, zijn we positief verrast over hun aanpak en transparantie", staat in de verklaring van de twee teams.

Voorheen meenden de twee renstallen dat de koningsklasse van de autosport opereert als een kartel, waarin de grote fabrieksteams als Ferrari en Mercedes veel bepalen, zoals de verdeling van al het geld.

Dialoog

De kleinere privéteams Sauber en Force India voelden zich daardoor achtergesteld. Zij wilden dat de EU onderzoek ging doen naar het naleven van de Europese concurrentieregels door de Formule 1.

"We zien nu dat onze zorgen worden gedeeld en dat er objectief naar wordt gekeken. We geven er de voorkeur aan om de problemen op te lossen middels dialoog, in plaats van in de rechtbank", zeggen Force India en Sauber nu.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.