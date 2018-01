Mercedes presenteert nieuwe auto net als Ferrari op 22 februari

Wereldkampioen Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas presenteren de bolide op Silverstone, vlak bij de fabriek van Mercedes in Brackley.

Ferrari, dat de datum voor de presentatie een maand geleden al bekendmaakte, heeft nog niet bekendgemaakt hoe de presentatie eruit komt te zien. Waarschijnlijk gebeurt dat online. McLaren onthult de MCL33, met daarin voor het eerst een Renault-motor, op 23 februari.

Hamilton veroverde afgelopen seizoen in de Mercedes W08 zijn vierde wereldtitel. De Brit werd in het eerste deel van het jaar overvleugeld door Ferrari-rijder Sebastian Vettel, maar nam gedurende het seizoen de regie over en verzekerde zichtwee races voor het einde van het kampioenschap.

Mercedes geeft één fan de kans om de gloednieuwe 'Silver Arrow' al voor de officiële presentatie te bekijken.

Red Bull

Het is nog niet bekend wanneer Aston Martin Red Bull Racing, zoals het team van Max Verstappen in het nieuwe seizoen officieel heet, de nieuwe auto presenteert.

Het Oostenrijkse team meldde eerder al wel dat het de nieuwe bolide enkele dagen voor de eerste tests in Barcelona klaar wil hebben. Een datum is nog niet gepland. De afgelopen jaren had Red Bull de nieuwe wagen pas steeds op het laatste moment klaar.

De eerste testsessie is op 26 februari op het circuit van Barcelona. De eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen wordt op 25 maart in Australië verreden.