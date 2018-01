Williams bevestigt komst Sirotkin, Kubica nieuwe reservecoureur

"Dat ik blij en trots ben dat ik bij zo'n beroemd team als Williams aan de slag kan, is een understatement", zegt de 22-jarige Sirotkin op de site van Williams. "Ik heb hard moeten werken om dit te bereiken en ik ben heel dankbaar voor iedereen die me geholpen heeft.

De oud-testcoureur van Renault is de opvolger van de gestopte Felipe Massa. Hij is door Williams verkozen boven onder meer de Pool Kubica, de Brit Paul di Resta en de Rus Daniil Kvyat omdat hij eind november bij de bandentest op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi veel indruk maakte in de Williams-auto van 2017.

"We hebben onze tijd genomen om al onze opties te evalueren'', stelt teambaas Claire Williams. "Onze filosofie is dat we jonge, talentvolle coureurs een kans willen geven en Sergey past in dat plaatje."

Kubica

De 33-jarige Kubica krijgt toch zijn gewenste terugkeer in de Formule 1, want hij is door Williams vastgelegd als de reservecoureur in 2018. Hij zal in actie komen bij de testen voor het seizoen in Barcelona, de testen tijdens het seizoen en bij enkele vrije trainingen van Grands Prix.

De eenmalig Grand Prix-winnaar hoopte op het tweede stoeltje bij het Britse team, maar hij maakte onvoldoende indruk bij de testdagen in Abu Dhabi. Sirotkin zou bovendien zo'n 15 miljoen euro aan sponsorgeld van de SMP-bank meenemen.

Kubica reed van 2006 tot en met 2010 namens Sauber en Renault in de Formule 1, maar hij raakte begin 2011 zwaargewond bij een rallyongeluk. Sindsdien functioneert zijn rechterarm niet meer optimaal.

"Het heeft veel inspanning gekost, maar fysiek voel ik me beter dan ooit", zegt Kubica dinsdag. "Mijn ultieme doel blijft om weer te racen in de Formule 1 en dit is een heel belangrijke stap in die richting. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Claire Williams: "We zijn zeer onder de indruk van wat Kubica heeft gepresteerd en hij dankt zijn terugkeer bij een Formule 1-team aan zijn doorzettingsvermogen en toewijding."

Jongste duo

Samen met de Canadees Stroll (19), die vorig jaar debuteerde in de Formule 1, gaat Sirotkin het met afstand jongste coureursduo in de F1 vormen.

De Rus was de afgelopen twee seizoenen testcoureur bij het fabrieksteam van Renault. In 2014 vervulde hij diezelfde rol bij Sauber. In zowel 2015 als 2016 werd hij derde in de Formule 2. Hij mocht vorig jaar als testrijder van Renault al enkele vrije trainingen rijden tijdens een Grand Prix-weekend.

Door het nieuws van dinsdag is nu officieel bekend welke twintig coureurs in 2018 in de Formule 1 zullen rijden. Het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.