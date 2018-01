Formule 1-baas Carey enthousiast over Grand Prix in centrum Kopenhagen

"We zijn enthousiast over de mogelijkheid om hier een Grand Prix te organiseren. De locatie van Kopenhagen is zeer interessant voor ons. De bruggen en het water kunnen mooie televisiebeelden opleveren", aldus Carey, die woensdag in Denemarken sprak met de burgemeester van Kopenhagen.

De mogelijke toetreding van Kopenhagen tot de Formule 1-kalender speelt al langer. Denemarken voerde in september al diverse gesprekken met het management van de Formule 1, maar dit is de eerste keer dat de baas van de koningsklasse van de autosport zich uitspreekt over de kwestie.

Onder anderen voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen is betrokken geweest bij het ontwerp van het circuit door de stad. De baan voert, volgens het concept, onder meer langs het parlementsgebouw Christiansborg en over twee bruggen in het centrum.

Scandinavië

Voormalig minister Helge Sander, één van de initiatiefnemers van het Kopenhagen-project, denkt dat een stratencircuit in Denemarken ook positief kan uitpakken voor de buurlanden.

"De eigenaren van de Formule 1 zien een Grand Prix in Kopenhagen niet alleen als een race in Denemarken. Het opent ook deuren voor de rest van Scandinavië. Dat is een interessante nieuwe markt voor hen", aldus Sander.

Denemarken is nog nooit gastheer geweest van een Formule 1-race. Het laatste Scandinavische land dat een Grand Prix organiseerde was Zweden (van 1973 tot 1978). Volgens Carey is er nog geen definitief besluit genomen over Kopenhagen, dat op zijn vroegst vanaf 2020 zal toetreden tot de Formule 1-kalender.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 25 maart met een Grand Prix van Australië.