Ferrari legt bij Red Bull vertrokken Kvyat vast als reservecoureur

Door zijn overstap naar Ferrari is definitief duidelijk dat de 23-jarige Kvyat komend seizoen niet bij Williams aan de slag gaat. Het laatste vacante stoeltje in de Formule 1 voor komend seizoen wordt vermoedelijk toebedeeld aan Kvyats landgenoot Sergey Sorotkin.

Naar verwachting maakt Williams volgende week bekend wie er naast Lance Stroll in actie zal komen voor het team. In de media werd lange tijd ook de naam van Kvyat genoemd voor die positie.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (30) en Kimi Raikkonen (38), die in 2007 de laatste wereldkampioen was namens Ferrari, zijn ook komend seizoen de eerste twee coureurs bij de 'Scuderia'.

Naast Kvyat staan ook Antonio Giovinazzi (24) en Charles Leclerc (20), die in 2018 voor Sauber-Ferrari zal rijden, bij Ferrari onder contract als reservecoureurs. Ferrari maakte woensdag niet duidelijk wat de rol van Kvyat precies zal worden. Officieel wordt hij "ontwikkelingsrijder" genoemd door de Italianen.

Verstappen

Kvyat debuteerde in 2013 in de Formule 1 bij Toro Rosso. Na een jaar promoveerde hij naar het moederteam Red Bull Racing, waar hij een jaar later plaats moest maken voor Max Verstappen.

Kvyat keerde terug naar satellietteam Toro Rosso, waar hij tijdens het afgelopen seizoen zijn stoeltje verloor. Pierre Gasly en Brendon Hartley vormen sinds de laatste paar races van 2017 het rijdersduo van Toro Rosso, dat Carlos Sainz zag vertrekken naar Renault.

In oktober bevestigde Toro Rosso-teambaas Franz Tost dat Kvyat definitief was vertrokken. "Hij maakt geen deel meer uit van Red Bull en is vrij om te gaan en staan waar hij wil", zei de Oostenrijker toen.

In zijn carrière stond Kvyat 72 keer aan de start van een Grand Prix en eindigde hij tweemaal op het podium. In 2015 werd hij tweede in Hongarije en een jaar later eindigde de Rus in China op de derde plek.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.