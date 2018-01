Ricciardo denkt dat hij in 2018 zelfde kansen krijgt als Verstappen

"Ik maak me geen enkele zorgen over een ongelijke behandeling tussen ons twee", zegt de 28-jarige Ricciardo woensdag op Motorsport.com. "Als dat wel het geval was geweest, had ik er al lang iets over gezegd."

Teambaas Christian Horner leek vorig jaar oktober bij de bekendmaking van de contractverlenging van Verstappen te suggereren dat de Limburger de kopman zou worden van Red Bull. "Het ligt voor de hand dat hij hier een team om zich heen gaat bouwen", zei Horner.

Volgens Ricciardo heeft Horner hem later apart genomen om die uitspraak uit te leggen. "Dat is niet iets wat ik wilde horen", doelt Ricciardo op de teksten van zijn teambaas.

"Maar Christian kwam later naar me toe om de uitspraak te verduidelijken. Hij zei: 'Mijn quotes zijn niet uit zijn verband gerukt, maar ik bedoelde het niet helemaal op deze manier. Ik wil niet dat je denkt dat we niet evenveel vechten voor jou als voor Max.'"

Perfect

Ricciardo heeft de uitleg van Horner geaccepteerd en richt zich nu volledig op het nieuwe seizoen. Hij vertelde eind vorig jaar al dat 2018 het belangrijkste seizoen uit zijn loopbaan wordt, omdat hij een beslissing zal moeten nemen over zijn toekomst.

Red Bull wil de Australiër graag behouden, maar de coureur is niet van plan haast te maken nu hij voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een aflopend contract heeft.

"Ik onderken dat ik vaak perfect zal moeten rijden als ik mee wil blijven doen om de bovenste plaatsen", stelt Ricciardo. "Maar de racer in mij is vol vertrouwen."

Ricciardo eindigde vorig seizoen boven Verstappen in de WK-stand (vijfde om zesde). De jonge Nederlander won wel meer races dan zijn teamgenoot in 2017 (twee om één).

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 25 maart met de Grand Prix van Australië.